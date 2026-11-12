Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“ с близо 400 участници

  • 12 ное 2026 | 12:38
  • 206
  • 0
В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“ с близо 400 участници

В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“. Организатори са Сдружение “Да бягаш“ в партньорство с Община Плевен, съобщават от пресцентъра на местната управа.  Маратонът ще е в неделя, 15 ноември. До момента са се регистрирали 375 участници в три състезателни дистанции. Най-голям е интересът към трасето от 10 км, за което са записани 247 души. В дистанцията от 21 км ще се включат 95 участници, а в най-дългата – 42 км 33-ма бегачи.

Състезанието ще се проведе по шосето и алеите на парка. По цялото трасе ще има доброволци, които ще регулират движението и ще следят за безопасността на участниците и посетителите на парка. Участието в маратона е напълно безплатно.

Разходите по организацията и провеждането на маратона се покриват със средства от приходите на „Кайлъка Трейл Рън“, което се състоя през април.

Стартовете на отделните дистанции в неделя ще са от 10:00 часа за 21 и 42 км и в 10:10 часа за 10 км в района на "Кривите огледала".

По трасето ще има подкрепителни пунктове, предвидено е и времеизмерване. Във всяка дистанция ще бъдат връчени медали на призьорите в категориите за мъже и жени под 40 и над 40 години.

Във връзка с провеждането на маратона със заповед на кмета на Община Плевен се въвежда временно ограничение на движението, спирането, паркирането и престоя на моторни превозни средства на 15 ноември от 10:00 до 16:00 часа в участъка от хотел „Кайлъка“ до спирка „Тотлебенов вал“ в парка. За посоченото време ще се използва обходен маршрут през село Радишево. В ограничения участък ще бъде разрешено преминаването, спирането, паркирането и престоят единствено на автомобили на Община Плевен, полиция, пожарна и Центъра за спешна медицинска помощ.

В Плевен се организира още един маратон, който вече е традиционна част от програмата за празниците на града през месец май. Той е наречен Маратон на приятелството. В тазгодишното му, дванадесето издание, участваха повече от хиляда бегачи. Дистанциите в плевенския маратон са разнообразни и са предвидени за хора на различна възраст и с различни възможности.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Кипчоге от Дакар: Наш дълг и да насочваме и вдъхновяваме следващото поколение

Кипчоге от Дакар: Наш дълг и да насочваме и вдъхновяваме следващото поколение

  • 12 ное 2026 | 12:24
  • 237
  • 0
Елитни атлети пристигат за Маратон Бургас тази неделя

Елитни атлети пристигат за Маратон Бургас тази неделя

  • 12 ное 2026 | 10:50
  • 479
  • 0
Британски маратонец с наказание за положителна допинг проба

Британски маратонец с наказание за положителна допинг проба

  • 12 ное 2026 | 10:24
  • 280
  • 0
Илона Мононен ще дебютира при жените на Европейското по крос-кънтри

Илона Мононен ще дебютира при жените на Европейското по крос-кънтри

  • 12 ное 2026 | 10:10
  • 303
  • 0
Обявиха трите финалистки за "Атлетка на годината" в света за 2026 г.

Обявиха трите финалистки за "Атлетка на годината" в света за 2026 г.

  • 11 ное 2026 | 17:11
  • 818
  • 0
Меган Кийт атакува европейския рекорд на 15 км в класическото бягане "Седем хълма“

Меган Кийт атакува европейския рекорд на 15 км в класическото бягане "Седем хълма“

  • 11 ное 2026 | 16:22
  • 646
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 2516
  • 7
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 21675
  • 52
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 6518
  • 8
Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

  • 12 ное 2026 | 11:15
  • 5203
  • 2
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 9644
  • 4
ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 26377
  • 30