В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“ с близо 400 участници

В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“. Организатори са Сдружение “Да бягаш“ в партньорство с Община Плевен, съобщават от пресцентъра на местната управа. Маратонът ще е в неделя, 15 ноември. До момента са се регистрирали 375 участници в три състезателни дистанции. Най-голям е интересът към трасето от 10 км, за което са записани 247 души. В дистанцията от 21 км ще се включат 95 участници, а в най-дългата – 42 км 33-ма бегачи.

Състезанието ще се проведе по шосето и алеите на парка. По цялото трасе ще има доброволци, които ще регулират движението и ще следят за безопасността на участниците и посетителите на парка. Участието в маратона е напълно безплатно.

Разходите по организацията и провеждането на маратона се покриват със средства от приходите на „Кайлъка Трейл Рън“, което се състоя през април.

Стартовете на отделните дистанции в неделя ще са от 10:00 часа за 21 и 42 км и в 10:10 часа за 10 км в района на "Кривите огледала".

По трасето ще има подкрепителни пунктове, предвидено е и времеизмерване. Във всяка дистанция ще бъдат връчени медали на призьорите в категориите за мъже и жени под 40 и над 40 години.

Във връзка с провеждането на маратона със заповед на кмета на Община Плевен се въвежда временно ограничение на движението, спирането, паркирането и престоя на моторни превозни средства на 15 ноември от 10:00 до 16:00 часа в участъка от хотел „Кайлъка“ до спирка „Тотлебенов вал“ в парка. За посоченото време ще се използва обходен маршрут през село Радишево. В ограничения участък ще бъде разрешено преминаването, спирането, паркирането и престоят единствено на автомобили на Община Плевен, полиция, пожарна и Центъра за спешна медицинска помощ.

В Плевен се организира още един маратон, който вече е традиционна част от програмата за празниците на града през месец май. Той е наречен Маратон на приятелството. В тазгодишното му, дванадесето издание, участваха повече от хиляда бегачи. Дистанциите в плевенския маратон са разнообразни и са предвидени за хора на различна възраст и с различни възможности.

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