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Маркъс Смарт отнесе наказание заради удар с юмрук

  • 13 ное 2026 | 12:04
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Маркъс Смарт отнесе наказание заради удар с юмрук

Плеймейкърът на Хюстън Рокетс Маркъс Смарт беше беше наказан да не играе в три мача за удар, който нанесе на нигерийския игра на Голдън Стейт Уориърс Чарлз Басей, обявиха от Националната баскетболна асоциация.

По време на спречкване на играчи на двата отбора в третата четвърт при успеха на Хюстън у дома със 115:108 Смарт нанесе удар с юмрук, който закачи носа на Басей. Той бе изгонен на мига, като от НБА му добавиха нова санкция.

"Плеймейкърът Маркъс Смит е наказан три мача без заплата за удар в лицето на крилото на Голдън Стейт Уориърс Чарлз Басей", заяви вицепрезидентът на баскетболните операции на лигата Джейм Джоунс в комюнике.

Смарт ще изтърпи първия си мач наказание тази вечер при домакинството на Юта Джаз.

32-годишният играч започна 13-ия си сезон в НБА, като премина в Хюстън през юли като свободен агент. Той спечели отличието за защитник на годината през 2022.

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