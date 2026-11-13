Феноменален Кънингам пренаписа историята на НБА при триумф на Детройт след две продължения

Кейд Кънингам изигра феноменален мач и записа личен рекорд в кариерата си от 52 точки и 11 асистенции, извеждайки Детройт Пистънс до победа със 144:140 над Вашингтон Уизардс след две продължения. Домакините от Вашингтон показаха невероятен характер и на два пъти вкарваха решителни изстрели в последните секунди, за да удължат срещата, но в крайна сметка отстъпиха.

Трей Йънг прати двубоя в първо продължение с изумителна тройка със сирената, а след това новобранецът Ей Джей Дибанса се разписа от средно разстояние по-малко от секунда преди края, осигурявайки второ продължение. В него обаче Кънингам бързо вкара тройка, а звездата на столичани Антъни Дейвис напусна за натрупани шест лични нарушения, което наклони везните в полза на гостите.

CADE CUNNINGHAM: FIRST PLAYER TO RECORD 50+ POINTS, 10+ ASSISTS WITH ZERO TURNOVERS SINCE 1977-78! 🔥 52 POINTS (30 IN 4Q/OT/2OT) 🔥 11 ASSISTS 🔥 16-25 FGM DETROIT WINS A THRILLER IN 2OT. https://t.co/0iX0hF8kFj — NBA (@NBA) November 13, 2026

Разликата бе само две точки в последната минута, но Кънингам отбеляза кош от крайната линия за 142:138 едва 25,3 секунди преди края. Така Вашингтон инкасира шеста поредна загуба в шампионата.

Много силен мач за победителите направи и Осар Томпсън, който записа първия „трипъл-дабъл“ в кариерата си с актив от 17 точки, 11 борби и 11 асистенции.

За Вашингтон Йънг реализира 37 точки, но при стрелба от игра едва 8 от 23. Дейвис и Алекс Сар добавиха по 30 точки за домакините. Така отборът регистрира първото си трио с поне 30 точки в един мач от 18 ноември 1969 година насам, когато за Балтимор Булетс това постигат Майк Дейвис, Ърл Монро и Гъс Джонсън. Йънг раздаде и 14 асистенции - с две повече, отколкото целият състав на Вашингтон записа в предишната среща при загубата от Индиана.

Trae Young WENT OFF in double overtime 🧱 3 airballs 🧱 0-5 FG 🧱 2 points https://t.co/ABWDTnduwy — BrickCenter (@BrickCenter_) November 13, 2026

Предишното най-добро постижение на Кънингам бе 46 точки, отбелязани преди малко повече от година отново срещу този съперник. Според статистическата агенция OptaSTATS той е първият баскетболист в историята на НБА с поне 50 точки, 10 асистенции и нула грешки, откакто лигата следи този показател от сезон 1977-78.

Това бе втори успех за Детройт над столичани в последните им четири сблъсъка. „Буталата“ неутрализираха 44-те точки на Дейвис и в понеделник, а в четвъртък Вашингтон поведе със 128:121 след първите седем точки в първото продължение, преди Кънингам да поведе обрата.

Лидерът на Пистънс завърши срещата с 16 точни изстрела от 25 опита от игра и 17 от 18 от линията за изпълнение на наказателни удари. Данис Дженкинс помогна за победата с 21 точки преди да напусне за фалове. От домакините Кишон Джордж също бе отстранен за нарушения, след като се отчете с 14 точки. Сар бе безгрешен в редовното време с 10 от 10 стрелби и приключи двубоя с общо 12 от 14 от игра.

Daniss Jenkins... that's a BUCKET https://t.co/rKLK4oGnLy — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 13, 2026

В следващия си мач Детройт гостува на Маями в събота вечер, докато Вашингтон приема тима на Хюстън в неделя.

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