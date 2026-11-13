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Аплодисменти за Саша Везенков в съблекалнята на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 11:24
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Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас похвали и аплодира специално българската звезда Александър Везенков за поредното му изумително постижение с екипа на гръцкия гранд - достигането до номер 1 по отбелязани в историята на "червено-белите" в Евролигата.

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос
Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Саша вече има 3571 точки за гърците в най-престижния европейски клубен турнир, изпреварвайки Василис Спанулис (3553).

"Поздравления за това солидно представяне. Много беше важно. Преди няколко дни вкарахте 54 точки, днес имахте 57 на полувремето. Специално трябва да отчетем Саша за личното му постижение", каза Барцокас и започна всеобщи аплодисменти в съблекалнята.

"Това е изключително постижение, и то за толкова млад баскетболист да подобри рекорда", продължи треньорът, след което някой се пошегува, че Везенков всъщност не е "толкова млад".

"Някои играчи играят до 40. Саша, пожелавам ти още постижения и титли с Олимпиакос и да се наслаждаваш както досега на баскетбола", сподели още Барцокас и отново аплодира играчите си и българската звезда.

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Снимки: Imago

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