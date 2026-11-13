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Минесота разгроми Далас и записа пета поредна победа

  • 13 ное 2026 | 10:11
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Минесота разгроми Далас и записа пета поредна победа

Минесота Тимбъруулвс постигна най-убедителния си успех от началото на сезона, след като разгроми Далас Маверикс със 133:94 в среща, играна в Минеаполис.

ЛаМело Бол наниза шест тройки и завърши с 22 точки и рекордните за него през сезона девет асистенции. Най-резултатен за домакините обаче бе Боунс Хайланд, който се включи отлично от пейката с 24 точки за петия пореден успех на своя тим. Айо Досунму добави 18 пункта, Джейдън Макданиелс се отчете с 16, а Джонатан Куминга се включи с 14 точки и осем борби.

Баскетболистите на Минесота стреляха с впечатляващите 61% успеваемост от игра през първото полувреме и водеха с 67:52 на почивката. Бол вкара 16 точки през първите две четвърти, докато Хайланд беше безупречен от далечна дистанция с три точни стрелби от три опита.

След подновяването на играта Тимбъруулвс започнаха със смазваща серия от 17:4 за 84:56. Домакините надиграха тотално съперника в третата четвърт с 36:17, за да поведат със 103:69. През финалната част авансът на тима достигна внушителните 44 точки, което е рекорд за клуба през този сезон.

Това бе седми пореден триумф за Минесота в директните сблъсъци с Далас. До този момент най-голямата победа на отбора за сезона бе с 25 точки разлика.

За гостите серията от три последователни успеха бе прекъсната, като те регистрираха едва 37% точност при стрелбата. Закари Ризаше бе най-полезен за Маверикс с 22 точки от пейката, докато Наджи Маршал отбеляза 13. Купър Флаг, който вкара 43 точки срещу Индиана в предишния мач, бе ограничен до само 12 точки, а Кайри Ървинг добави едва 10 пункта.

В събота Далас гостува на Кливланд, а Минесота ще бъде домакин на Чикаго.

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