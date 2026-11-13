Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

Девин Букър поведе Финикс Сънс към домакинска победа със 101:96 над Шарлът Хорнетс, след като се отличи с 30 точки, седем асистенции и три откраднати топки.

Двубоят беше първи за Майлс Бриджис срещу бившия му отбор. Крилото прекара първите си седем сезона в Шарлът, където заема трето място във вечната клубна ранглиста по отбелязани точки, след като бе избран под номер 12 в драфта през 2018 година. Впоследствие той премина във Финикс при сделка, пратила Грейсън Алън и Ройс О'Нийл при „стършелите“. Бриджис завърши срещата с 11 точки и шест борби, а Сънс записаха четвърти успех в последните си пет мача, след като стартираха кампанията с баланс 1-5. Дилън Брукс наниза 15 точки, а Колин Гилеспи се включи с 13 за победителите.

DEVIN BOOKER DOWN THE STRETCH 🔥 3 OF HIS 30 POINTS. BACK-TO-BACK Ws FOR PHX! https://t.co/uVSCrrWua2 — NBA (@NBA) November 13, 2026

От състава на гостите Коби Уайт реализира 21 точки, а Наз Рийд добави 16 (при стрелба 6 от 18 от игра). Алън записа 14 точки срещу бившия си тим, докато Крисчън Андерсън завърши с 13.

Финикс взе инициативата от самото начало благодарение на 13 точки на Букър в откриващата четвърт за преднина от 28:22. В средата на втория период серия от 15:4 увеличи разликата до 48:31. Шарлът се върна в мача преди паузата и намали изоставането си до 50:55 след тройка на Алън.

Miles Bridges hits two clutch free throws against his former team to put the Suns up 4, with 18.4 seconds remaining in regulation. The Hornets, who were last in the league in turnovers before this game, with their 27th turnover of the game at the other end https://t.co/V2xPeEKvSa — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 13, 2026

Драмата остана за заключителните секунди. Букър реализира изстрел от далечна дистанция за 97:91 при оставащи 28 секунди, но О'Нийл върна интригата с четириточкова атака (тройка и точно изпълнен фаул), намалявайки пасива само на две точки. Бриджис реализира два наказателни удара, а след открадната топка Букър добави още два фаула, за да подпечата победата на Сънс.

Coby White was 1-11 on pull-up threes this season coming into tonight. He doubled his season total with this make in the first quarter. This is the best he’s looked so far since returning from his preseason calf strain. https://t.co/l1u3BOF5TG — Matt Alquiza (@malquiza8) November 13, 2026

В неделя за Шарлът Хорнетс предстои гостуване на Лос Анджелис Клипърс, докато Финикс Сънс приема Лос Анджелис Лейкърс.

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