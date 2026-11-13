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Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

  • 13 ное 2026 | 11:31
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Девин Букър наниза 30 точки при драматична победа на Финикс Сънс над Шарлът

Девин Букър поведе Финикс Сънс към домакинска победа със 101:96 над Шарлът Хорнетс, след като се отличи с 30 точки, седем асистенции и три откраднати топки.

Двубоят беше първи за Майлс Бриджис срещу бившия му отбор. Крилото прекара първите си седем сезона в Шарлът, където заема трето място във вечната клубна ранглиста по отбелязани точки, след като бе избран под номер 12 в драфта през 2018 година. Впоследствие той премина във Финикс при сделка, пратила Грейсън Алън и Ройс О'Нийл при „стършелите“. Бриджис завърши срещата с 11 точки и шест борби, а Сънс записаха четвърти успех в последните си пет мача, след като стартираха кампанията с баланс 1-5. Дилън Брукс наниза 15 точки, а Колин Гилеспи се включи с 13 за победителите.

От състава на гостите Коби Уайт реализира 21 точки, а Наз Рийд добави 16 (при стрелба 6 от 18 от игра). Алън записа 14 точки срещу бившия си тим, докато Крисчън Андерсън завърши с 13.

Финикс взе инициативата от самото начало благодарение на 13 точки на Букър в откриващата четвърт за преднина от 28:22. В средата на втория период серия от 15:4 увеличи разликата до 48:31. Шарлът се върна в мача преди паузата и намали изоставането си до 50:55 след тройка на Алън.

Драмата остана за заключителните секунди. Букър реализира изстрел от далечна дистанция за 97:91 при оставащи 28 секунди, но О'Нийл върна интригата с четириточкова атака (тройка и точно изпълнен фаул), намалявайки пасива само на две точки. Бриджис реализира два наказателни удара, а след открадната топка Букър добави още два фаула, за да подпечата победата на Сънс.

В неделя за Шарлът Хорнетс предстои гостуване на Лос Анджелис Клипърс, докато Финикс Сънс приема Лос Анджелис Лейкърс.

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