Илона Мононен ще дебютира при жените на Европейското по крос-кънтри

Финландската състезателка Илона Мононен бе включена в състава на страната си за надпреварата при жените за Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе на 13 декември в сръбската столица Белград.

22-годишната атлетка се качи на почетната стълбичка в индивидуалните стартове на последните четири издания на шампионата, въпреки че все още преследва първата си титла. В актива си тя има бронзово отличие при девойките под 20 години от 2022 година, както и сребърни и бронзови медали от предишните три първенства във възрастовата група под 23 години.

Исторически погледнато, единственият медал за Финландия от шампионатите на континента по крос-кънтри е извоюван именно в женското състезание. Това се случва през 1995 година, когато 18-годишната тогава Анемари Сандел триумфира във второто издание на турнира.

В женския тим на Финландия към Мононен ще се присъедини и Айно Суни, която участва на 5000 метра по време на Европейското първенство по лека атлетика през 2026 година.

Скандинавската страна ще има сериозни надежди за призово класиране и при младежите под 20 години благодарение на Алекси Алфорс. През август той записа престижното пето място на 3000 метра на Световното първенство под 20 години в Юджийн.

“Финландският тим е сравнително скромен като брой състезатели, но перспективите пред избраните лекоатлети са доста оптимистични. И тримата показаха отлична спортна форма през тази година, така че ако тренировките през последните няколко седмици преминат успешно, шансовете за силно представяне на европейско ниво са много добри“, заяви Туомо Салонен, директор по високо спортно майсторство във Финландската атлетическа федерация.

Към финландската селекция могат да бъдат добавени още състезатели преди финалния срок за картотекиране на 30 ноември.

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Снимки: Gettyimages