Де ла Фуенте: Разумните хора оценяват това, което постигаме

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте застана пред медиите в залата за пресконференции на стадиона на Спарта Прага, за да направи разбор на изминалия двубой между Испания и Чехия.

„Получи се изключително оспорвана среща срещу съперник, който игра с огромна енергия. Беше ни трудно и на моменти ни липсваше нужното спокойствие в разиграванията, но въпреки това създадохме голям брой чисти голови положения“, започна Де ла Фуенте..

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Запитан за представянето на Баена, треньорът отбеляза неговата добра форма, но подчерта колективния характер на тима.

„Той се представя чудесно, но предпочитам да акцентирам върху отборните усилия“, каза Де ла Фуенте.

Де ла Фуенте добави още, че Ламин и Оярсабал ще се присъединят към състава още утре. Наставникът коментира и запазената суха мрежа в защита.

„Би било несправедливо да хвалим само играчите от днешния двубой. Разполагаме също с Ерик и Лапорт, докато Хайсен и Кубарси се представиха на изключително високо ниво.“ Относно приноса на Фермин селекционерът заяви: „Той ни дава страшно много на терена. Дори не бях наясно, че все още нямаше гол за нас. Приносът му е далеч отвъд попаденията“, каза още Де ла Фуенте.

"𝗦𝗶 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘃𝗲𝘇𝗮, 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿" 🍻 La divertida broma de Luis de la Fuente en rueda de prensa... ¡Te mereces las cervezas que quieras, Luis! 🤣 #NationsLeaguexDAZN https://t.co/NCRatgXDct — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 12, 2026

Де ла Фуенте отличи и огромния обем работа, свършен от Мартин Субименди.

„Изтича огромна дистанция и е напълно нормално да завърши срещата с физическа умора от вложените усилия. Напълно уверен съм, че е готов да изиграе пълни деветдесет минути срещу Англия, ако ситуацията го изисква. Това е качество, което ценим високо при всички наши състезатели“, уточни Де ла Фуенте.

Относно победната поредица и страничните коментари около тима, специалистът беше категоричен.

„Фактът, че някои търсят под вола теле, означава само едно – вършим работата си изключително добре. Ясно е, че с всеки следващ двубой моментът на евентуално поражение се приближава, такъв е футболът. Ние обаче сме щастливи от постигнатото, а хората, които разсъждават трезво, оценяват нашия труд“, добави Де ла Фуенте.

Лигата на нациите се завърна с осем мача

Селекционерът не скри разочарованието си от спекулациите.

„Не зная дали има личности, които се надяват националният тим да се препъне. Единственото, което изисквам, е взаимно уважение. До мен достигат различни слухове, но бързо забравям нещата, които нямат значение. Неприятно ми е единствено, когато се тиражират откровени измислици“, отговори Де ла Фуенте.

В заключение Де ла Фуенте се спря и на съдийските отсъждания.

„Според мен ситуацията беше за директен червен картон, а нарушението срещу Фабиан беше много по-категорична дузпа от тази, която бе отсъдена. Въпреки това не смятам, че арбитърът повлия пряко на крайния изход“, завърши Де ла Фуенте.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google