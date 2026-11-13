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Манчини: Запазихме спокойствие, сега целта е победа в Белгия

  • 13 ное 2026 | 07:37
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Манчини: Запазихме спокойствие, сега целта е победа в Белгия

Селекционерът на Италия Роберто Манчини подчерта, че мисията на неговия състав все още не е изпълнена, въпреки престижния триумф с 3:1 над Франция. Специалистът предупреди, че „адзурите“ се нуждаят от задължителна победа при гостуването на Белгия, за да запазят лидерската си позиция в Лигата на нациите.

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„Получи се страхотен мач, момчетата се представиха великолепно. Щастлив съм за феновете и се надявам, че са останали доволни от видяното. Допуснатият гол бе плод на грешка, но такива неща се случват във футбола. Успяхме да останем хладнокръвни, продължихме да играем нашия футбол и напълно заслужихме крайния успех“, започна Манчини.

Този успех сложи край на дълга негативна серия, тъй като Италия нямаше победа над Франция на собствена земя от май 1962 година. Спечелените три точки изкачиха тима на върха в групата с актив от 10 пункта благодарение на по-добрия баланс в преките срещи с „петлите“. За класиране на четвъртфиналите в неделя е достатъчно и равенство в Белгия, но Манчини отказва да прави сметки за второто място.

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„Изживяхме много прекрасни мигове, но този резултат има значение само до известна степен. Въпреки всичко трябва да отидем в Белгия и да спечелим, футболът просто е такъв“, допълни треньорът.

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Израстването на отбора за последните два месеца е забележително, особено след като през септември Манчини дебютира с болезнено домакинско поражение с 0:2 от Белгия.

„Предстои ни още много работа и пътят е дълъг. Футболистите определено искат да компенсират за всичко случило се в миналото и в момента се намираме в добра позиция. Инкасираното попадение срещу съперник като Франция в 10-ата минута можеше да ни пречупи, но ние запазихме контрол и само след няколко минути отново намерихме верния ритъм“, завърши селекционерът.

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