Зидан: Сринахме се след почивката

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан изрази съжаление за представянето на тима си през втората част при поражението с 1:3 от Италия в турнира Лига на нациите. Това бе първа загуба за специалиста начело на „петлите“, но въпреки негативния резултат той подчерта, че няма намерение да променя футболната си философия.

„Започнахме двубоя отлично, държахме топката и създадохме изгодни положения. След почивката обаче изпитахме сериозни затруднения, най-вече в дефанзивен план. Това е моето обяснение за случилото се,“ започна Зидан.

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Зидан категорично отхвърли тезата, че на тима му е липсвала смелост спрямо съперника.

„Не ни липсваше кураж, напротив – бяхме в мача. В защита обаче бяхме по-слаби. Без топка показаното не беше достатъчно. Сринахме се през второто полувреме и нарушихме организацията си, но това е част от процеса на израстване. Ще анализираме грешките и ще се съсредоточим върху възстановяването. Това са детайли, върху които трябва да работим. Всички се защитавахме по-лошо, но ще продължим да следваме нашите игрови принципи“, каза Зидан.

Au micro de TF1, le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane n'a pas paru inquiet après la défaite des siens en Italie (1-3), lors de la 5e journée de Ligue des nations. Et ce, même s'il a regretté les erreurs défensives de son équipe. https://t.co/PiqxDa0kHS — L'Équipe (@lequipe) November 12, 2026

Селекционерът говори и за ефективността представянето в двете фази на играта.

„По време на предишния сбор бяхме разочаровани от съотношението между притежание и голови възможности. Този път създадохме чисти шансове, уцелихме и две греди, но ни липсваше завършващият удар. Основният ми извод е, че не бяхме на необходимото ниво, когато топката не беше у нас. Трябва да коригираме това за следващата среща“, каза още Зидан.

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Накрая специалистът говори и за това дали феновете ще могат да видят голямата звезда на отбора Килиан Мбапе в последния мач от груповата фаза на турнира.

„Надявам се дори на два шанса! Предварителният план беше днес той да почива, а в неделя да се появи в игра. Така че да, надявам се да играе“, звърши Зидан.

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