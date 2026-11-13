Чакането свърши! Легендарният Роналдиньо се завръща тази неделя

Легендарният бразилски виртуоз и бивш кавалер на „Златната топка“ Роналдиньо ще се появи сред титулярите при дългоочакваната си поява в официален мач. Ексзвездата на Барселона и Милан ще облече екипа на италианския Равена в регионалното дерби срещу Форли от Серия Ц.
Програмата на бразилеца предвижда пристигане в петък преди обед, последвано от самостоятелна тренировъчна сесия при закрити врата. В събота знаменитият номер 10 ще се присъедини към общото занимание на тима, а треньорският щаб ще следи внимателно кондицията му по време на самия сблъсък.
За 46-годишната футболна икона това ще представлява първи официален двубой от 11 години насам, след като за последно игра на такова ниво с екипа на Флуминензе през 2015 година.
Сблъсъкът между Равена и Форли привлича сериозно световно внимание. Футболната среща ще се излъчва директно в Бразилия, Великобритания, Китай и Саудитска Арабия, а зрителите на Острова ще имат достъп и до безплатно предаване в канала на „Sky Sports Football“ в платформата „YouTube“.
В Италия телевизия „Скай Спорт“ организира мащабна програма, която стартира още в 17:00 часа местно време. Медията ще внедри и специалната камера „Роналдиньо Кам“, посветена изцяло на изявите на бразилеца по време на разгрявката и самата среща.
Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена
Журналистическият интерес към събитието също е внушителен. Повече от 100 репортери и фоторепортери са подали документи за акредитация, сред които пратеници от Бразилия, Великобритания, Швейцария и Саудитска Арабия. Специално за случая на стадион „Бруно Бенели“ е издигната допълнителна трибуна, носеща името „Р10“ в чест на легендата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google