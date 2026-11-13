Чакането свърши! Легендарният Роналдиньо се завръща тази неделя

Легендарният бразилски виртуоз и бивш кавалер на „Златната топка“ Роналдиньо ще се появи сред титулярите при дългоочакваната си поява в официален мач. Ексзвездата на Барселона и Милан ще облече екипа на италианския Равена в регионалното дерби срещу Форли от Серия Ц.

Програмата на бразилеца предвижда пристигане в петък преди обед, последвано от самостоятелна тренировъчна сесия при закрити врата. В събота знаменитият номер 10 ще се присъедини към общото занимание на тима, а треньорският щаб ще следи внимателно кондицията му по време на самия сблъсък.

За 46-годишната футболна икона това ще представлява първи официален двубой от 11 години насам, след като за последно игра на такова ниво с екипа на Флуминензе през 2015 година.

RONALDINHO GAÚCHO NA REDETV! 🤯🇧🇷 Após 11 anos longe dos jogos oficiais, o Bruxo voltará a disputar uma partida profissional neste domingo (15), defendendo o Ravenna, da Itália, contra o Forlì, pela terceira divisão do Campeonato Italiano. A RedeTV! adquiriu os direitos de transmissão do confronto, que será exibido gratuitamente na TV aberta e no YouTube, às 13h30 (horário de Brasília). A negociação contou com a participação de um patrocinador, que ajudou a dividir os custos da transmissão. Aos 46 anos, Ronaldinho também é acionista do Ravenna e participa de um projeto para ampliar a presença internacional do clube. Seu último jogo oficial foi em setembro de 2015, pelo Fluminense. Agora, o craque terá a oportunidade de voltar a encantar os torcedores dentro de campo! ⚽✨ — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 12, 2026

Сблъсъкът между Равена и Форли привлича сериозно световно внимание. Футболната среща ще се излъчва директно в Бразилия, Великобритания, Китай и Саудитска Арабия, а зрителите на Острова ще имат достъп и до безплатно предаване в канала на „Sky Sports Football“ в платформата „YouTube“.

В Италия телевизия „Скай Спорт“ организира мащабна програма, която стартира още в 17:00 часа местно време. Медията ще внедри и специалната камера „Роналдиньо Кам“, посветена изцяло на изявите на бразилеца по време на разгрявката и самата среща.

Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

Журналистическият интерес към събитието също е внушителен. Повече от 100 репортери и фоторепортери са подали документи за акредитация, сред които пратеници от Бразилия, Великобритания, Швейцария и Саудитска Арабия. Специално за случая на стадион „Бруно Бенели“ е издигната допълнителна трибуна, носеща името „Р10“ в чест на легендата.

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