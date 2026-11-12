Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Академия ЦСКА представя ново партньорство
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Канадското правителство блокира участието на Русия на Световното за юноши

  • 12 ное 2026 | 10:05
  • 309
  • 2
Канадското правителство блокира участието на Русия на Световното за юноши

Канада ще попречи на руските спортисти и официални лица да влязат в страната за Световното първенство по хокей на лед за юноши в Алберта, съобщи правителството в сряда, като по този начин ефективно им забранява участието няколко седмици преди началото на турнира, предаде Ройтерс.

В изявление канадският държавен секретар по спорта Адам ван Коверден заяви, че правителството се противопоставя на участието на Русия и Беларус в международни спортни състезания, "докато Русия продължава агресивната си война срещу Украйна с съучастието на Беларус".

"Министърът на IRCC (Имиграция, бежанци и гражданство) ще предприеме мерки за индивидуална оценка и ще попречи на руски и беларуски спортисти и официални лица да влязат в Канада, за да участват в състезания, независимо дали вече притежават валидни визи", заяви Ван Коверден.

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) и Руската федерация по хокей на лед не са дали коментар засега. Хокей Канада заяви, че няма какво да добави към по-ранното си изявление, в което подкрепя позицията на правителството.

Спортният арбитражен съд (CAS) разпореди на IIHF в края на миналия месец да допусне руските отбори до пет предстоящи първенства, като се започне с Световното първенство за юноши.

Международната федерация, която е изключила Русия от повечето международни състезания след нахлуването в Украйна през 2022 година, заяви, че не е съгласна с решението на CAS. Отборът на Беларус няма да участва в първенството след отделно решение на IIHF.

Премиерът Марк Карни по-рано заяви, че Канада няма да позволи на руски спортисти да се състезават за страната си на канадска територия, изявление, което някои възприеха като оставящо възможност за тяхното участие като неутрални състезатели.

Ван Коверден заяви, че Канада допуска неутрално участие само на отделни спортисти, като изключва тази възможност за руския отбор. "Позицията на Канада е недвусмислена: докато Русия продължава агресивната си война срещу Украйна, не може да има връщане към обичайния ред на нещата", каза той.

Световното първенство за юноши ще се проведе от 26 декември до 5 януари.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Макдейвид продължава да твори история при нов успех на Ойлърс

Макдейвид продължава да твори история при нов успех на Ойлърс

  • 12 ное 2026 | 09:33
  • 587
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 ное 2026 | 08:43
  • 315
  • 0
Държавата одобри 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027

Държавата одобри 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027

  • 11 ное 2026 | 19:55
  • 853
  • 2
Полша няма да вади визи за руските скачачи в Световната купа

Полша няма да вади визи за руските скачачи в Световната купа

  • 11 ное 2026 | 17:40
  • 1550
  • 0
Овечкин мечтае да играе за Русия на Световното догодина

Овечкин мечтае да играе за Русия на Световното догодина

  • 11 ное 2026 | 17:14
  • 907
  • 4
Ландеског наказа грешките на Торонто, Колорадо ликува

Ландеског наказа грешките на Торонто, Колорадо ликува

  • 11 ное 2026 | 12:45
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 15187
  • 36
Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

  • 12 ное 2026 | 10:30
  • 1251
  • 0
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 4649
  • 3
ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 20613
  • 21
От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

  • 12 ное 2026 | 09:54
  • 2094
  • 3
Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

  • 12 ное 2026 | 04:06
  • 10328
  • 4