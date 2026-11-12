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Шотландска фитнес звезда почина едва на 26 години

  • 12 ное 2026 | 14:40
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Шотландска фитнес звезда почина едва на 26 години

Шотландската фитнес състезателка Аликс Смол, спечелила две титли от Про лигата на IFBB и стигнала до сцената на най-престижния бодибилдинг форум "Олимпия“, почина на 26-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена в неделя от специализирания бодибилдинг канал Beyond The Stage , като информацията е потвърдена от майката и най-добрата приятелка на спортистката. Причината за кончината ѝ към момента остава неизвестна.

Смол е родена в шотландския град Форфар и се състезаваше в категорията "Фитнес“ при жените – дивизия, в която съдиите оценяват не само физиката на състезателките, но и комплексни хореографии, включващи гимнастика и силови елементи. Едва на 19 години тя печели своята професионална карта на IFBB, а през 2021 г. започва професионалната си кариера. Още същия сезон грабва титлата на състезанието "Европа Про“ в Аликанте, Испания, което ѝ носи и първата квалификация за "Олимпия“.

"Аликс е феноменален атлет. Подобно постижение за 21-годишна възраст е наистина невероятно“, коментира тогава нейният треньор Дарън Фарел пред STV News. През октомври същата година Смол завърши на 12-то място от 13 участнички на "Фитнес Олимпия“ в Орландо, Флорида.

През 2022 г. шотландката продължи победния си ход, като триумфира на турнира "Мистър Биг Еволюшън Про“ в Португалия и си осигури ново място на голямата сцена. Здравословни проблеми обаче ѝ попречиха да участва във финалите на "Олимпия 2022“ в Лас Вегас, както съобщиха изданията "Дженерейшън Айрън“ и „Фитнес Волт“. Това остана и последното ѝ участие в професионални турнири.

В миналото Аликс открито споделяше за битката си с хранителните разстройства. Тя развива анорексия на 15-годишна възраст, последвана от булимия. През 2018 г. се връща в залата, изкарва сертификат за персонален треньор и чрез свой близък приятел открива бодибилдинга. В интервю за Grimsby Telegraph през 2021 г. тя разкри, че именно спортът ѝ е помогнал да изгради здравословни хранителни навици и да насочи вниманието си към спортните постижения, заявявайки: "Бодибилдингът спаси живота ми“.

Смол натрупа широка популярност и в платформата "ТикТок“, където редовно показваше акробатичните си умения и вдигане на тежки тежести. Тя използваше профила си, за да се противопоставя на онлайн тормоза и да призовава потребителите да бъдат по-отговорни към думите си. От "Дженерейшън Айрън“ подчертават, че няма информация смъртта ѝ да е свързана с миналите ѝ проблеми с анорексията.

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