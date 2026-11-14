Швейцария развали перфектната си серия, но си гарантира първото място и директна промоция

Швейцария си гарантира първото място в група 1 на Лига "Б", след като завърши 0:0 като гост на Словения в пети препоследен мач за двата отбора. „Кръстоносците“ имаха повече положения, но не можаха да намерят пътя към Ян Облак.

Така Швейцария развали перфектната си серия от победи и вече с 12 точки, като със сигурност отборът печели групата си и директна промоция за лига „А“. Словения пък засега е втори и е с 8 пункта и се нуждае от задължителни три точки в гостуването на Северна Македония, за да го запази.

Първото полувреме предложи малко ситуации за гол. Дан Ндой от гостите стреля неточно с глава в 7-ата минута, а словенският страж Ян Облак трябваше да спасява по-късно точен удар на Денис Закария. Попадение на домакините на Альоша Матко пък бе отменено заради засада.

Nations League A – Here we come! 😍🙌 Mit dem Punkt in Slowenien machen wir den Wiederaufstieg perfekt. Grâce à ce point obtenu en Slovénie, nous assurons notre retour en Liga A. Con il punto conquistato in Slovenia torniamo in Lega A. https://t.co/DAx3j2X7jg — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 13, 2026

И през втората част швейцарците бяха по-опасният отбор. В 73-ата минута Ремо Фройлер отправи опасен, но неточен изстрел от границата на наказателното поле. Седем минути по-късно Дан Ндой бе още по-близо до попадението, но диагоналният му удар от наказателното поле мина на сантиметри от гредата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago