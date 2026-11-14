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Азербайджан пречупи Лихтенщайн и си гарантира върха

  • 14 ное 2026 | 00:51
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Азербайджан пречупи Лихтенщайн и си гарантира върха

Азербайджан спечели с минималното 1:0 гостуването си на Лихтенщайн в среща от група 2 на Лига D в Лигата на нациите. Единственото попадение на „Райнпарк“ във Вадуц отбеляза Махир Емрели в 26-ата минута.

Победата гарантира първото място на възпитаниците на Айхан Абасов, които приключиха кампанията с осем точки от две победи и два равни. Литва е с четири пункта, а Лихтенщайн има един, като двата отбора тепърва ще изиграят последния мач в групата.

Гостите имаха чувствително преимущество, но успяха да го материализират само веднъж. Емрели се разписа малко преди да изтече първият половин час, а попадението му се оказа достатъчно за трите точки.

Азербайджан завърши с цели 29 удара срещу едва пет за домакините и владееше топката в 65% от времето. Въпреки минималната разлика Лихтенщайн не намери аргументи да стигне до изравняване и остана без отбелязан гол след първите си три срещи в групата.

Така азерите взеха втора поредна победа с 1:0 след успеха над Литва и за трети последователен мач в турнира запазиха суха мрежа.

Лихтенщайн ще има последна възможност да подобри актива си на 16 ноември (понеделник), когато гостува на Литва от 19:00 часа българско време.

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