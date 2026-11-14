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Макгин пречупи Северна Македония с два гола на „Хемпдън Парк“

  • 14 ное 2026 | 00:39
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Макгин пречупи Северна Македония с два гола на „Хемпдън Парк“

Шотландия се наложи с 2:1 над Северна Македония като домакин в среща от петия кръг на група 1 в Лига В на Лигата на нациите. Големият герой за „гайдарите“ бе Джон Макгин, който отбеляза и двете попадения и запази надеждите на своите за второто място.

Домакините имаха достатъчно възможности да поведат още преди почивката, но Столе Димитриевски отказа Скот Мактоминей и Че Адамс. Така първите 45 минути приключиха без попадения.

Веднага след подновяването на играта Били Гилмор пропусна златна възможност. Адамс се възползва от неточно връщане назад и подаде към съотборника си, който обаче стреля над опразнената врата.

Логичното все пак се случи в 54-ата минута. Адамс спечели единоборство и намери Макгин, който откри резултата. Радостта на шотландците обаче се оказа твърде кратка, тъй като само три минути по-късно Елмин Растодер изравни с глава след изпълнение на корнер.

Около четвърт час преди края домакините получиха дузпа за нарушение на Димитриевски срещу Бен Ганън-Доук. С изпълнението се нагърби Макгин, който не сбърка и върна преднината на своите.

Вечерта бе специална и за капитана Андрю Робъртсън, който записа своя мач №102 за националния отбор и изравни рекорда на Кени Далглиш.

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В последния кръг Шотландия ще гостува на Швейцария, а Северна Македония ще приеме Словения. Двата мача са на 16 ноември (понеделник) от 21:45 часа българско време.

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