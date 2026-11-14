Естония сложи край и на теоретичните шансове на България за второто място в групата

Естония победи с минималното 1:0 като гост Люксембург в предпоследен мач от група 4 от Лига "Ц", където е и България. По този начин балтийската държава, която все още няма поражение, вече е с 9 точки и така приключиха дори теоретичните шансове на родните национали да заемат второто място в групата. Нещо повече – Естония все още има възможност да се бори дори за директна промоция и първото място, като последният им мач е именно домакинство срещу момчетата на Атанас Рибарски, които отнесоха пет гола от Исландия.

Скандинавците пък се нуждаят на практика само от точка в последното си домакинство си на Люксембург, за да си гарантират първото място. Тимът от Великото херцогство остава засега последен, след като инкасира четвърта поредна загуба.

Естония бе по-активният отбор от самото начало и опита няколко удара. Домакините удържаха нулевото равенство до 42-рата минута, когато бранителят на Гент Максим Паскотси се разписа за естонците с точен и плътен удар от наказателното поле – 0:1.

През втората част гостите също бяха по-активни, като точни удари на Патрик Кристал и Матиас Манилан бяха спасени от стража на Люксембург Антони Морис. Имаше и отменен гол за Естония след намеса на ВАР заради засада на Мартин Паалберг. Така в крайна сметка балтийците удържаха аванса си и ще са минимум втори в тази група.

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