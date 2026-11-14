Андора удари Гибралтар с два гола преди почивката

Андора записа първата си победа в настоящото издание на Лигата на нациите, след като надви Гибралтар с 2:0 като домакин в среща от група 1 на Лига D. Гийом Лопес и Алберт Росас се разписаха още през първото полувреме, а след почивката гостите пропуснаха дузпа.

С успеха домакините приключиха участието си в групата с четири точки и изместиха днешния си съперник от второто място. Гибралтар остана с два пункта, но има още един мач. Лидерът Малта е със седем точки и вече не може да бъде застигнат.

Андора направи решителната крачка към успеха в рамките на единайсет минути. В 24-ата Лопес откри резултата след асистенция на Росас, а в 35-ата самият Росас покачи и даде комфортна преднина на домакините.

След почивката Гибралтар получи отлична възможност да върне интригата. В 64-ата минута Ти Джей Де Бар обаче не успя да се разпише от бялата точка и резултатът остана непроменен. До края гостите така и не намериха път към гола и Андора прибра трите точки.

Гибралтар ще приключи кампанията си с домакинство на Малта на 16 ноември (понеделник) от 21:45 часа българско време. Победа ще позволи на тима да измести Андора от второто място.



СНИМКА: Federació Andorrana de Futbol// TWITTER

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