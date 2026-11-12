Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Академия ЦСКА представя ново партньорство
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Макдейвид продължава да твори история при нов успех на Ойлърс

  • 12 ное 2026 | 09:33
  • 584
  • 0
Макдейвид продължава да твори история при нов успех на Ойлърс

Едмънтън Ойлърс постигна драматична победа с 3:2 след продължение над Филаделфия Флайърс в зала „Роджърс Плейс“, а капитанът на домакините Конър Макдейвид се отличи с асистенция и удължи серията си с отбелязана точка от началото на сезона на впечатляващите 20 двубоя.

С това постижение Макдейвид стана едва четвъртият хокеист в историята на НХЛ, който се разписва или подава за гол във всеки един от първите 20 мача на кампанията. Преди него това са правили единствено Уейн Грецки (три пъти, включително рекордните 51 мача през сезон 1983/84), Матс Сундин (30 срещи през 1992/93) и Дани Хийтли (22 срещи през 2005/06). Звездата на Ойлърс оглавява класирането по резултатност в лигата с 49 точки (11 гола и 38 асистенции).

Победното попадение за домакините падна едва 47 секунди след началото на добавеното време. Леон Драйзайтъл намери с прецизен пас през вратарското поле Еван Бушар, който с изстрел в близкия ъгъл и с помощта на дясната греда донесе успеха на тима си.

„Определено не бяхме толкова концентрирани, колкото трябваше, коментира след срещата старши треньорът на Едмънтън Майк Бабкок. - Трябва да отдадем дължимото на Рик Токет – неговият отбор игра агресивно и бързо. Зак Хайман бе на висота, а линията на Джейсън Дикинсън също се справи отлично, но като цяло имахме спадове. Важното е, че силните тимове намират начин да спечелят дори в трудни моменти благодарение на правилната си структура на игра.“

Зак Хайман реализира два гола, а Бушар добави и асистенция към актива си за Ойлърс, които записаха трети пореден успех и имат спечелени точки в 11 от последните си 13 срещи. Вратарят на победителите Тристан Джари се отчете с 30 спасявания.

За състава на гостите точни бяха Тайсън Форстър и Травис Санхайм, а стражът Дан Владар отрази 21 удара. Въпреки поражението – четвърто за Флайърс в последните им пет срещи – наставникът Рик Токет похвали представянето и дисциплината на своите състезатели.

"Изиграхме страхотен мач, наистина се гордея с момчетата. Смятам, че през последните две-три седмици играем почти както през миналата година – що се отнася до структурата на играта. Става въпрос за много неща: повече съсредоточеност, повече старание, включване на повече играчи. Мисля, че са много и различни фактори", заяви Токет.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Канадското правителство блокира участието на Русия на Световното за юноши

Канадското правителство блокира участието на Русия на Световното за юноши

  • 12 ное 2026 | 10:05
  • 309
  • 2
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 ное 2026 | 08:43
  • 314
  • 0
Държавата одобри 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027

Държавата одобри 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027

  • 11 ное 2026 | 19:55
  • 853
  • 2
Полша няма да вади визи за руските скачачи в Световната купа

Полша няма да вади визи за руските скачачи в Световната купа

  • 11 ное 2026 | 17:40
  • 1550
  • 0
Овечкин мечтае да играе за Русия на Световното догодина

Овечкин мечтае да играе за Русия на Световното догодина

  • 11 ное 2026 | 17:14
  • 906
  • 4
Ландеског наказа грешките на Торонто, Колорадо ликува

Ландеског наказа грешките на Торонто, Колорадо ликува

  • 11 ное 2026 | 12:45
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 15148
  • 36
Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

Академия ЦСКА и Софийска лекарска колегия дават пресконференция - очаквайте на живо!

  • 12 ное 2026 | 10:30
  • 1221
  • 0
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 4622
  • 3
ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 20557
  • 21
От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

  • 12 ное 2026 | 09:54
  • 2069
  • 3
Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

  • 12 ное 2026 | 04:06
  • 10317
  • 4