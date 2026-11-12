Макдейвид продължава да твори история при нов успех на Ойлърс

Едмънтън Ойлърс постигна драматична победа с 3:2 след продължение над Филаделфия Флайърс в зала „Роджърс Плейс“, а капитанът на домакините Конър Макдейвид се отличи с асистенция и удължи серията си с отбелязана точка от началото на сезона на впечатляващите 20 двубоя.

С това постижение Макдейвид стана едва четвъртият хокеист в историята на НХЛ, който се разписва или подава за гол във всеки един от първите 20 мача на кампанията. Преди него това са правили единствено Уейн Грецки (три пъти, включително рекордните 51 мача през сезон 1983/84), Матс Сундин (30 срещи през 1992/93) и Дани Хийтли (22 срещи през 2005/06). Звездата на Ойлърс оглавява класирането по резултатност в лигата с 49 точки (11 гола и 38 асистенции).

With the primary assist on Zach Hyman's second of the night, Connor McDavid now has a 20-game point streak 🫡 https://t.co/29IvJ3K7wD — Sportsnet (@Sportsnet) November 12, 2026

Победното попадение за домакините падна едва 47 секунди след началото на добавеното време. Леон Драйзайтъл намери с прецизен пас през вратарското поле Еван Бушар, който с изстрел в близкия ъгъл и с помощта на дясната греда донесе успеха на тима си.

„Определено не бяхме толкова концентрирани, колкото трябваше, коментира след срещата старши треньорът на Едмънтън Майк Бабкок. - Трябва да отдадем дължимото на Рик Токет – неговият отбор игра агресивно и бързо. Зак Хайман бе на висота, а линията на Джейсън Дикинсън също се справи отлично, но като цяло имахме спадове. Важното е, че силните тимове намират начин да спечелят дори в трудни моменти благодарение на правилната си структура на игра.“

20 STRAIGHT ON THE SCORESHEET FOR CONNOR MCDAVID!!! 🤯 https://t.co/UNPdNbMOFI — NHL (@NHL) November 12, 2026

Зак Хайман реализира два гола, а Бушар добави и асистенция към актива си за Ойлърс, които записаха трети пореден успех и имат спечелени точки в 11 от последните си 13 срещи. Вратарят на победителите Тристан Джари се отчете с 30 спасявания.

За състава на гостите точни бяха Тайсън Форстър и Травис Санхайм, а стражът Дан Владар отрази 21 удара. Въпреки поражението – четвърто за Флайърс в последните им пет срещи – наставникът Рик Токет похвали представянето и дисциплината на своите състезатели.

"Изиграхме страхотен мач, наистина се гордея с момчетата. Смятам, че през последните две-три седмици играем почти както през миналата година – що се отнася до структурата на играта. Става въпрос за много неща: повече съсредоточеност, повече старание, включване на повече играчи. Мисля, че са много и различни фактори", заяви Токет.

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