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Каратанчева и Спасова отпаднаха на двойки в Гърция

  • 12 ное 2026 | 17:08
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Каратанчева и Спасова отпаднаха на двойки в Гърция

Българките Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишната Каратанчева и София Шапатава (Грузия) отстъпиха пред четвъртите поставени Марианна Аргирокастрити (Гърция) и Лусия Кортес Йорка с 1:6, 6:4, 6-10 за час и 30 минути на корта.

След като загуби първия сет с 1:6 и изостана с 2:4 във втория, тандемът на българката спечели четири поредни гейма за 6:4 и изравни общия резултат. В шампионския тайбрек до 10 точки Каратанчева и Шапатава намалиха от 2:6 до 4:6 и още веднъж се доближиха на две точки от съперничките си при 6:8. Тогава обаче Аргирокастрити и Йорка отново взеха две поредни точки и затвориха срещата.

Спасова и Миряна Йованович (Сърбия) загубиха от номер 3 в схемата Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Мария Головина (Русия) с 4:6, 5:7 за час и 27 минути.

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