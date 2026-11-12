Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Атанас Рибарски и Илия Груев застават пред медиите, националите се подготвят за сблъсъка с Исландия от Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Исландия

Арнар Гунлаугсон: Искаме българският отбор да е по-тих, идваме за три точки

  • 12 ное 2026 | 17:25
  • 2198
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Исландия

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон говори на пресконференция на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Утре отборът от Ледената земя излиза срещу България в Лига на нациите. Брифингът на исландците беше излъчен пряко в Sportal.bg.

Голмайсторът на исландците: България ще започне силно утре
Голмайсторът на исландците: България ще започне силно утре

"Играем срещу тима на България, който влиза в мача с повишено самочувствие след постигната победа в последната си среща. Трябва да изиграем добър мач, имам чувството, че Люксембург ще вземе нещо срещу Естония, очаквам труден мач, но трябва да свършим нашата работа и да вземем трите точки, точно каквато е целта. Първият мач го спечелихме с 3:0, но България имаше добри шансове, не бях доволен от първите ни 20 минути.

Вече познаваме малко повече стила на България след идването на новия треньор. Виждам, че отборът прогресира в последните два мача. У дома си по-лек и по-уверен. Ще бъде труден мач. Очаквам отборът на България да влезе силно в началото, защото спечели последния си двубой. Утре ще искаме отборът на България да е по-тих. Трябва да сме готови за първите минути и интензитета, който ще има в началните моменти", заяви треньорът на гостите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

България U17 0:2 Сърбия U17, начало на втората част

България U17 0:2 Сърбия U17, начало на втората част

  • 12 ное 2026 | 18:52
  • 2555
  • 0
Груев: Можем да победим Исландия

Груев: Можем да победим Исландия

  • 12 ное 2026 | 18:13
  • 187
  • 0
70-годишният Ради Здравков бележи при победа на ЦСКА, Томаш също в игра

70-годишният Ради Здравков бележи при победа на ЦСКА, Томаш също в игра

  • 12 ное 2026 | 18:07
  • 301
  • 0
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2422
  • 1
Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

Николай Кателиев: Даром нищо няма да получим

  • 12 ное 2026 | 17:53
  • 241
  • 0
Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

  • 12 ное 2026 | 17:51
  • 217
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

УЕФА наказа тежко Левски след мача с Ягелония, поляците с два пъти по-малка глоба

  • 12 ное 2026 | 17:36
  • 6695
  • 7
Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

  • 12 ное 2026 | 18:01
  • 2422
  • 1
Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 11498
  • 43
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 14305
  • 13
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 19644
  • 49
Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

Остава последната крачка до назначаването на Почетино начело на Ман Юнайтед

  • 12 ное 2026 | 16:53
  • 2696
  • 4