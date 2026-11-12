Арнар Гунлаугсон: Искаме българският отбор да е по-тих, идваме за три точки

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Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон говори на пресконференция на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Утре отборът от Ледената земя излиза срещу България в Лига на нациите. Брифингът на исландците беше излъчен пряко в Sportal.bg.

Голмайсторът на исландците: България ще започне силно утре

"Играем срещу тима на България, който влиза в мача с повишено самочувствие след постигната победа в последната си среща. Трябва да изиграем добър мач, имам чувството, че Люксембург ще вземе нещо срещу Естония, очаквам труден мач, но трябва да свършим нашата работа и да вземем трите точки, точно каквато е целта. Първият мач го спечелихме с 3:0, но България имаше добри шансове, не бях доволен от първите ни 20 минути.

Вече познаваме малко повече стила на България след идването на новия треньор. Виждам, че отборът прогресира в последните два мача. У дома си по-лек и по-уверен. Ще бъде труден мач. Очаквам отборът на България да влезе силно в началото, защото спечели последния си двубой. Утре ще искаме отборът на България да е по-тих. Трябва да сме готови за първите минути и интензитета, който ще има в началните моменти", заяви треньорът на гостите.

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