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Онс Жабюр планира завръщане в тениса след раждането на сина си

  • 12 ное 2026 | 10:14
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Онс Жабюр планира завръщане в тениса след раждането на сина си

Бившата номер две в света Онс Жабюр заяви, че "се надява да се завърне в професионалния тенис през 2027", след като тунизийката роди първото си дете през април.

Жабюр си взе почивка от тениса миналата година след отпадането си в първия кръг на "Уимбълдън", като посочи като причини контузии и умора. По-късно тя удължи почивката си, след като обяви, че е бременна.

"Надявам се да се върна, дано през следващата година. Все още не знам точния момент, но ще бъде много скоро", заяви трикратната финалистка в турнири от Големия шлем в интервю за The National.

"Все още се опознавам… тялото ми е малко променено след раждането, но определено ще се върна и се надявам да остана още няколко години в тура, преди да се оттегля окончателно. Наслаждавам се на всичко с моя син. Всъщност той идва с мен, когато тренирам. Опитвам се да се връщам постепенно."

32-годишната тенисистка, наричана от феновете "министър на щастието" заради веселата си личност, е спечелила пет титли от УТА и стана първата арабска жена, достигнала финал в турнир от Големия шлем през 2022 година, като завърши втора на "Уимбълдън" след Елена Рибакина.

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