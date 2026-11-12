Адриан Андреев е четвъртфиналист на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Адриан Андреев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният софиянец, който премина през квалификациите, продължава напред след успех срещу третия поставен Раул Бранкачо (Италия) с 7:6(6), 3:0 и отказване на италианеца заради физически проблем след час и 22 минути на корта.

Андреев спечели оспорвания тайбрек за първия сет с 8:6 точки, а във втората част поведе с 3:0 гейма след два последователни пробива и тогава Бранкачо се оттегли от двубоя.

Следващият съперник на българина ще бъде друг италианец - Микеле Рибекай, 281-ви в света. До момента от турнира Адриан Андреев е заработил 11 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 584-тото място.

По-рано днес Алекс Ганчев се класира за полуфиналите в надпреварата на двойки в Херсонисос. 24-годишният пловдивчанин и Саша Маес (Люксембург) победиха водачите в схемата Виктор Корня (Румъния) и Кай Венелт (Германия) с 6:4, 6:2 за 77 минути на корта.

Ганчев и Маес спечелиха пет поредни гейма от 0:2 до 5:2 в откриващия сет, преди да се стигне до 6:4. Във втората част тандемът на българина осъществи пробив за 4:2 и отново за крайното 6:2.

В спор за място на финала Алекс Ганчев и Саша Маес ще се изправят срещу победителите от двубоя между поставените под номер 3 Реми Бертола (Швейцария) и Михаел Геертс (Белгия), и италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато.

С тази победа българинът заработи 17 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 827-ото място.

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