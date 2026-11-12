Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Адриан Андреев е четвъртфиналист на "Чаланджър"-а в Херсонисос

  • 12 ное 2026 | 14:31
  • 250
  • 0
Адриан Андреев е четвъртфиналист на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Адриан Андреев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният софиянец, който премина през квалификациите, продължава напред след успех срещу третия поставен Раул Бранкачо (Италия) с 7:6(6), 3:0 и отказване на италианеца заради физически проблем след час и 22 минути на корта.

Андреев спечели оспорвания тайбрек за първия сет с 8:6 точки, а във втората част поведе с 3:0 гейма след два последователни пробива и тогава Бранкачо се оттегли от двубоя.

Следващият съперник на българина ще бъде друг италианец - Микеле Рибекай, 281-ви в света. До момента от турнира Адриан Андреев е заработил 11 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 584-тото място.

По-рано днес Алекс Ганчев се класира за полуфиналите в надпреварата на двойки в Херсонисос. 24-годишният пловдивчанин и Саша Маес (Люксембург) победиха водачите в схемата Виктор Корня (Румъния) и Кай Венелт (Германия) с 6:4, 6:2 за 77 минути на корта.

Ганчев и Маес спечелиха пет поредни гейма от 0:2 до 5:2 в откриващия сет, преди да се стигне до 6:4. Във втората част тандемът на българина осъществи пробив за 4:2 и отново за крайното 6:2.

В спор за място на финала Алекс Ганчев и Саша Маес ще се изправят срещу победителите от двубоя между поставените под номер 3 Реми Бертола (Швейцария) и Михаел Геертс (Белгия), и италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато.

С тази победа българинът заработи 17 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 827-ото място.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Юлия Стаматова допусна поражение във втори кръг в Анталия

Юлия Стаматова допусна поражение във втори кръг в Анталия

  • 12 ное 2026 | 13:41
  • 399
  • 0
Синер се опитва да възстанови мускулна маса след операция на сливиците

Синер се опитва да възстанови мускулна маса след операция на сливиците

  • 12 ное 2026 | 13:08
  • 640
  • 0
Намеци за изневяра и пропуснат рожден ден: Разделиха ли се Яник Синер и Лайла Хасанович?

Намеци за изневяра и пропуснат рожден ден: Разделиха ли се Яник Синер и Лайла Хасанович?

  • 12 ное 2026 | 10:59
  • 2686
  • 4
Онс Жабюр планира завръщане в тениса след раждането на сина си

Онс Жабюр планира завръщане в тениса след раждането на сина си

  • 12 ное 2026 | 10:14
  • 457
  • 0
Седмият в схемата спря Нестеров в Ноксвил

Седмият в схемата спря Нестеров в Ноксвил

  • 12 ное 2026 | 10:10
  • 415
  • 0
Андреева подчини Сабаленка след 11 поредни спечелени гейма

Андреева подчини Сабаленка след 11 поредни спечелени гейма

  • 12 ное 2026 | 02:30
  • 3142
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

  • 12 ное 2026 | 14:50
  • 2170
  • 10
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

  • 12 ное 2026 | 13:06
  • 15446
  • 58
Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 11091
  • 17
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 4594
  • 11
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 9881
  • 14
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 25675
  • 71