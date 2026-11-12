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Юлия Стаматова допусна поражение във втори кръг в Анталия

  • 12 ное 2026 | 13:41
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Юлия Стаматова допусна поражение във втори кръг в Анталия

Юлия Стаматова отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка отстъпи пред Мария Лаува (Латвия) с 2:6, 5:7 за час и 37 минути на корта.

Стаматова получи шанс да сервира за изравняване на общия резултат при 5:4 във втория сет, но допусна пробив, а след това загуби и следващите два гейма, а с това и мача.

Българката вчера записа участие и в надпреварата на двойки, но с в тандем Ангелина Виргес (Германия) загубиха от вторите поставени Лаура Бьонер (Германия) и Андреа Присъкариу (Румъния).

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