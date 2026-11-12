Дукати обяви кога ще представи официално новия си 850-кубиков мотор за MotoGP

Заводският тим на Дукати стана първият отбор в MotoGP, който обяви кога ще представи официално своите пилоти и цветовете си преди сезон 2027 в кралския клас.

Както е известно догодина в MotoGP ще настъпи голяма промяна в техническите правила, която предвижда и преминаване към 850-кубикови двигатели, които ще заменят сегашните 1000-кубикови агрегати. За началото на тази нова ера Дукати ще продължи да разчита на Марк Маркес, а негов съотборник ще бъде Педро Акоста, който ще замени отиващия в Априлия Франческо Баная.

Red squad on white snow…❄️ AGAIN! @DucatiMotor is heading back to #madonnadicampiglio for the 5th consecutive year of #CampioniInPista 🏔️ Mark your calendars: Monday, January 18 is the big day! 🗓️ Stay tuned—more details will follow 🏔️🏁 #ForzaDucati https://t.co/OPwL0330WO — Ducati Corse (@ducaticorse) November 12, 2026

Представянето на отбора на Дукати преди началото на сезон 2027 в MotoGP ще бъде на 18 януари в италианския ску курорт Мадона ди Кампильо. Това ще е петата поредна година, в която отборът ще организира своята премиера в Доломитите.

Въпреки че представянето на Дукати ще бъде на 18 януари, всички ще имат възможността да видят новия мотор на пистата с Маркес и Акоста още на 1 декември, когато ще се проведе и официалният тестов ден на „Рикардо Тормо“ във Валенсия. След това подготовката за сезон 2027 ще се пренесе в Малайзия, където в края на януари и началото на февруари ще се проведат шейкдаун тестът и първият официална предсезонен тест. Финалният двудневен тест ще бъде в Тайланд на 6 и 7 февруари, а сезон 2027 ще стартира с Гран При на Тайланд в началото на март.

Снимки: Ducati Corse.

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