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Остана само една неизвестна на решетката във Формула 1 за 2027 година

  • 12 ное 2026 | 14:37
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След като по-рано днес отборът на Рейсинг Булс потвърди, че ще разчита на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад и през сезон 2027, на стартовата решетка във Формула 1 за следващата кампания остана само една неизвестна.

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Тя е свързана с Валтери Ботас, който има договор с Кадилак, но неговото оставане в тима не е много сигурно. В последните седмици все по-усилено започна да се говори, че финалндецът ще бъде заменен от Колтън Херта, като самият Ботас каза, че не се чувства много сигурен за останаването си в състава за втора година.

Валтери Ботас вече не е толкова сигурен за бъдещето си в Кадилак
Валтери Ботас вече не е толкова сигурен за бъдещето си в Кадилак

Тимът на Хаас също все още не е потвърдил Оливър Беарман за следващата кампания, но се очаква това да се случи съвсем скоро. Реално единствената вече потвърдена промяна е свързана с второто място в Хаас, където Рафаел Камара сменя Естебан Окон. Бразилецът вече седна в кокпита на Окон, който беше освободен предсрочно от Хаас, като все още не се знае дали Камара ще кара до края на този сезон, или не.

Рафаел Камара не знае дали ще кара в Лас Вегас
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Всички пилоти във Формула 1 за сезон 2027:

  • Алпин: Пиер Гасли и Франко Колапинто

  • Астън Мартин: Фернандо Алонсо и Ланс Строл

  • Ауди: Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг

  • Кадилак: Серхио Перес и Валтери Ботас/Колтън Херта

  • Макларън: Ландо Норис и Оскар Пиастри

  • Мерцедес: Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел

  • Ред Бул: Макс Верстапен и Исак Хаджар

  • Рейсинг Булс: Лиам Лоусън и Арвид Линдблад

  • Уилямс: Карлос Сайнц и Алекс Албон

  • Ферари: Люис Хамилтън и Шарл Леклер

  • Хаас: Оливър Беарман* и Рафаел Камара

*Не е потвърден

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Снимки: Gettyimages

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