Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Либърти Медия ще свали акциите, свързани с Формула 1 от борсата?

  • 12 ное 2026 | 15:35
  • 301
  • 0

Бившият главен изпълнителен директор на Либърти Медия Грег Мафей (на снимката) смята, че в рамките на следващите две години американският гигант може да изтегли от фондовата борса компанията, която е собственик на търговските права на Формула 1. Прогнозата е, че това ще е сделка, с която цената на тези търговски права ще достигне близо 30 милиарда долара.

Американската компания финализира придобиването на търговските права най-престижния автомобилен шампионат през януари 2017 г., след като ги закупи от CVC Capital за приблизително 4,6 милиарда долара. С помощта на Либърти Медия спортът отбеляза впечатляващ прогрес, навлезе в масовата култура благодарение на документалната поредица Drive To Survive и разшири значително влиянието си на стратегически пазари като САЩ и Близкия изток.

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

От 2017 г. насам стойността на акциите на компанията, която държи тези права - Liberty Formula One Group, се е увеличила с 250%, а през 2024 г. компанията прибави към портфолиото си и търговските права на MotoGP след сделка за 4,2 милиарда евро.

„Лесните пари вече са спечелени“

Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?
Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?

Огромната популярност на сериите има пряк положителен ефект и върху финансовата оценка на 11-те отбора на стартовата решетка. В същото време Формула 1 продължава да разширява географското си присъствие. Африка се готви да влезе в календара в началото на следващото десетилетие със старт в Руанда, а освен това се обсъжда и трайно завръщане в Малайзия след успешното провеждане на Гран При на Бахрейн на пистата „Сепанг“ през октомври.

По време на участието си на конференцията на Спортико Invest New York 2026 по-рано тази седмица, Мафей бе попитан дали Liberty Formula One Group все още ще e на фондовата борса през 2028 г.

Остана само една неизвестна на решетката във Формула 1 за 2027 година
Остана само една неизвестна на решетката във Формула 1 за 2027 година

„Бих казал, че Формула 1 ще напусне борсата. Лесните пари вече са изкарани. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) се увеличи тройно за осем или девет години. Тя няма да нарасне отново три пъти през следващите осем или девет години“, сподели Мафей.

Всяка евентуална смяна на собствеността трябва да получи одобрението на ФИА, която е реалният собственик на Формула 1, името и марката на световния шампионат. Ако обаче компанията на Либърти Медия напусне фондовата борса, това се разглежда като крачка към модела на американските професионални спортове, където водещ инвеститор си партнира директно с отборите. До момента от ръководството на шампионата няма официален коментар по повод думите на Мафей.

Верстапен за драмите във Ферари: Никога не бил взел двама пилоти №1
Верстапен за драмите във Ферари: Никога не бил взел двама пилоти №1

Стабилизиране на финансовите резултати

Военните действия в Иран се отразиха негативно върху приходите на Формула 1 през 2026 г., като отменените априлски състезания доведоха до спад от 38%. Въпреки това финансовата ситуация се нормализира – Либърти Медия обяви, че приходите до третото тримесечие изостават само с 2 милиона долара спрямо същия период на 2025 г.

Валтери Ботас вече не е толкова сигурен за бъдещето си в Кадилак
Валтери Ботас вече не е толкова сигурен за бъдещето си в Кадилак

Ако надпреварите в Катар и Абу Даби се проведат по график в края на ноември и началото на декември, шампионатът се очаква да завърши годината със стабилни финансови показатели.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Аржентина ще се завърне в календара на WRC от сезон 2028

Аржентина ще се завърне в календара на WRC от сезон 2028

  • 12 ное 2026 | 16:17
  • 219
  • 0
Дукати обяви кога ще представи официално новия си 850-кубиков мотор за MotoGP

Дукати обяви кога ще представи официално новия си 850-кубиков мотор за MotoGP

  • 12 ное 2026 | 15:28
  • 336
  • 0
Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?

Правилно ли е решението на Рейсинг Булс да избере Лоусън?

  • 12 ное 2026 | 15:06
  • 2697
  • 2
Валентино Роси е бил ужасен от възможността дъщеря му да споделя рожден ден с Маркес

Валентино Роси е бил ужасен от възможността дъщеря му да споделя рожден ден с Маркес

  • 12 ное 2026 | 15:03
  • 841
  • 1
Остана само една неизвестна на решетката във Формула 1 за 2027 година

Остана само една неизвестна на решетката във Формула 1 за 2027 година

  • 12 ное 2026 | 14:37
  • 895
  • 0
Марк Маркес е "Айртон Сена на мотоциклетизма"

Марк Маркес е "Айртон Сена на мотоциклетизма"

  • 12 ное 2026 | 13:44
  • 532
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 6758
  • 31
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

  • 12 ное 2026 | 13:06
  • 22056
  • 84
Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 16801
  • 29
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 12564
  • 26
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 12829
  • 23
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 28178
  • 84