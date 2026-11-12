Либърти Медия ще свали акциите, свързани с Формула 1 от борсата?

Бившият главен изпълнителен директор на Либърти Медия Грег Мафей (на снимката) смята, че в рамките на следващите две години американският гигант може да изтегли от фондовата борса компанията, която е собственик на търговските права на Формула 1. Прогнозата е, че това ще е сделка, с която цената на тези търговски права ще достигне близо 30 милиарда долара.

Американската компания финализира придобиването на търговските права най-престижния автомобилен шампионат през януари 2017 г., след като ги закупи от CVC Capital за приблизително 4,6 милиарда долара. С помощта на Либърти Медия спортът отбеляза впечатляващ прогрес, навлезе в масовата култура благодарение на документалната поредица Drive To Survive и разшири значително влиянието си на стратегически пазари като САЩ и Близкия изток.

Greg Maffei thinks F1 will go private within two years. At $120 a share, buying F1’s parent company would cost about $30.5 billion in equity alone. And with John Malone down from 48% of the votes to about 3%, a bidder has a lot more people to convince. https://t.co/U7nSYoBRF3 — Vincenzo Landino 🏎️ (@vincenzolandino) November 11, 2026

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От 2017 г. насам стойността на акциите на компанията, която държи тези права - Liberty Formula One Group, се е увеличила с 250%, а през 2024 г. компанията прибави към портфолиото си и търговските права на MotoGP след сделка за 4,2 милиарда евро.

„Лесните пари вече са спечелени“

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Огромната популярност на сериите има пряк положителен ефект и върху финансовата оценка на 11-те отбора на стартовата решетка. В същото време Формула 1 продължава да разширява географското си присъствие. Африка се готви да влезе в календара в началото на следващото десетилетие със старт в Руанда, а освен това се обсъжда и трайно завръщане в Малайзия след успешното провеждане на Гран При на Бахрейн на пистата „Сепанг“ през октомври.

По време на участието си на конференцията на Спортико Invest New York 2026 по-рано тази седмица, Мафей бе попитан дали Liberty Formula One Group все още ще e на фондовата борса през 2028 г.

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„Бих казал, че Формула 1 ще напусне борсата. Лесните пари вече са изкарани. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) се увеличи тройно за осем или девет години. Тя няма да нарасне отново три пъти през следващите осем или девет години“, сподели Мафей.

Всяка евентуална смяна на собствеността трябва да получи одобрението на ФИА, която е реалният собственик на Формула 1, името и марката на световния шампионат. Ако обаче компанията на Либърти Медия напусне фондовата борса, това се разглежда като крачка към модела на американските професионални спортове, където водещ инвеститор си партнира директно с отборите. До момента от ръководството на шампионата няма официален коментар по повод думите на Мафей.

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Стабилизиране на финансовите резултати

Военните действия в Иран се отразиха негативно върху приходите на Формула 1 през 2026 г., като отменените априлски състезания доведоха до спад от 38%. Въпреки това финансовата ситуация се нормализира – Либърти Медия обяви, че приходите до третото тримесечие изостават само с 2 милиона долара спрямо същия период на 2025 г.

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Ако надпреварите в Катар и Абу Даби се проведат по график в края на ноември и началото на декември, шампионатът се очаква да завърши годината със стабилни финансови показатели.

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Снимки: Gettyimages