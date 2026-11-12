Валтери Ботас вече не е толкова сигурен за бъдещето си в Кадилак

Валтери Ботас призна, че не знае как ще се отрази на бъдещето му в Кадилак фактът, че Колтън Херта вече има право на супер лиценз, за да се състезава във Формула 1. Само няколко дни по-рано финландският пилот беше категоричен, че ситуацията около него не се е променила по никакъв начин.

Херта си осигури последната необходима точка за това по време на първата свободна тренировка на пистата „Интерлагос“. Американецът завъртя 30 обиколки, с което без затруднения покри изискваната по правилник дистанция от 100 километра за своята 40-а точка за суперлиценз. С това състезателят вече има пълното право да кара във Формула 1. Тъй като Серхио Перес има сигурен договор с тима на Кадилак чак до 2029 година, отворен остава единствено въпросът за втория болид, в който в момента се състезава именно Ботас.

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„По принцип нищо не би трябвало да се промени за бъдещето - заяви Ботас по темата с лиценза на Херта. - Очевидно обаче бяха положени сериозни усилия той да получи този суперлиценз. Разбирам отлично, че за него моментът беше „сега или никога“. Но за бъдещето – просто не знам.“

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Тези думи показват осезаема промяна в позицията на финландеца в сравнение с пресконференцията в четвъртък в Бразилия, състояла се преди тренировъчната сесия на Херта. Тогава Ботас сподели, че е изненадан от шумотевицата около мястото му, и подчерта, че отборът е напълно доволен от представянето му, допълвайки, че решение за 2027 година все още не може да бъде взето.

„С оглед на структурата на нашия тим и начина, по който се взимат решенията за бъдещето, всичко трябва да мине през одобрението на борда на директорите. Доколкото знам, това заседание тепърва предстои. Бях убеден, че нищо не се е променило.“

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Ботас се присъедини към Кадилак с многогодишен договор за дебютната кампания на американския конструктор. Преди време шефът на проекта Дан Таурис застана твърдо зад финландеца, заявявайки, че отборът оценява високо неговия принос и няма да бърза с кадровите решения.

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Ръководството на Кадилак направи всичко възможно, за да осигури правото на 26-годишния пилот да се състезава във Формула 1. Херта бе включен във Формула 2 с тима на Хайтек през този сезон и получи шанса да кара в шест първи свободни тренировки. Ботас изтъкна и спешността на момента: 30 от точките на американеца идват от второто му място в сериите Индикар през 2024 година. Лицензът трябваше да стане факт още в Мексико, но неточност в публикуваното официално класиране на Индикар за 2025 година остави пилота с една точка под изискуемия праг.

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Кампанията на Херта във Формула 2 обаче не дава сериозни аргументи в негова полза – той се намира едва на 19-о място в подреждането с актив от 26 точки. В петъчната тренировка на „Интерлагос“ най-доброто му постижение беше с 0,904 секунди по-бавно от това на Ботас. Американецът не е и единственият претендент за мястото, след като резервният състезател на Мерцедес Фредерик Вести също публично обяви амбициите си за кокпита.

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До момента нито един от пилотите на Кадилак не е спечелил точка през сезона, но Перес категорично доминира над финландския си колега – 11 срещу 9 победи в квалификациите и 14 срещу 4 в състезанията. Проблемите с надеждността на болида също усложниха ситуацията за Ботас, който записа 10 отпадания преди състезателния уикенд в Бразилия срещу едва 5 за Перес, включително повреда в окачването в Мексико Сити. Докато бордът на директорите не проведе заседание, за Ботас не остава нищо друго, освен да чака развръзката.

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Снимки: Gettyimages