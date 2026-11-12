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Константин Костадинов сред най-добрите за победа на Остенде във ФИБА Къп

  • 12 ное 2026 | 13:52
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Константин Костадинов сред най-добрите за победа на Остенде във ФИБА Къп

Българският национал Константин Костадинов бе сред най-добрите за своя белгийски отбор Остенде при домакинската победа над словашкия Левице със 71:70 в двубой от шестия кръг в група В на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.

Костадинов реализира 11 точки и 8 борби за малко под 18 минути на терена за домакините, а най-резултатен за успеха бе Стефан Свенсон със 17 точки, 7 борби и 3 асистенции.

Баскетболистите на Остенде изоставаха с 10 точки на почивката - 34:44, но след силна трета част се доближиха само на 2 точки - 56:58 преди заключителните 10 минути, в които се пребориха за победата.

Сега за Константин Костадинов и съотборниците му предстои мач от BNXT лигата, а на 17 ноември Остенде ще гостува на испанския Жирона във ФИБА Къп.

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