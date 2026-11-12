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Резултати от НБА

  • 12 ное 2026 | 08:41
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Резултати от НБА

Мачове от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Индиана - Вашингтон 114:101

Ню Йорк - Кливланд 107:115

Торонто - Бостън 93:98

Чикаго - Сан Антонио 119:124

Мемфис - Денвър 118:123

Милуоки - Лос Анджелис Лейкърс 112:123

Ню Орлиънс - Бруклин 111:145

Юта - Орландо 108:123

Хюстън - Голдън Стейт 115:108

Портланд - Оклахома Сити 118:108

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