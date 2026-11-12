Резултати от НБА

Мачове от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Индиана - Вашингтон 114:101
Ню Йорк - Кливланд 107:115
Торонто - Бостън 93:98
Чикаго - Сан Антонио 119:124
Мемфис - Денвър 118:123
Милуоки - Лос Анджелис Лейкърс 112:123
Ню Орлиънс - Бруклин 111:145
Юта - Орландо 108:123
Хюстън - Голдън Стейт 115:108
Портланд - Оклахома Сити 118:108Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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