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Хардън се раздаде в "Медисън Скуеър Гардън" и Кливланд пречупи Никс

  • 12 ное 2026 | 08:23
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Хардън се раздаде в "Медисън Скуеър Гардън" и Кливланд пречупи Никс

Кливланд Кавалиърс надигра Ню Йорк Никс със 115:107 като гост в зала „Медисън Скуеър Гардън“, благодарение на най-силния двубой на Джеймс Хардън от началото на сезона. Гардът поведе своя тим с рекордните си за кампанията 32 точки, с което надхвърли повече от двойно досегашната си средна резултатност след колебливия старт на първенството.

Донован Мичъл добави 23 точки за „кавалерите“, за които това бе първо гостуване в Ню Йорк след финалите на Източната конференция, когато Никс осъществиха обрат от 22 точки пасив в последната четвърт на първия мач и спечелиха серията с 4-0. Този път Кливланд показа значително по-здрави нерви в заключителните минути. Хардън, който влезе в мача със скромните 15,3 точки средно на двубой и едва 36,4% успеваемост в стрелбата, реализира ключова тройка за нарушаване на равенството при 101:101 точно 4:21 минути преди края.

За състава на Ню Йорк Джейлън Брънсън бе най-резултатен с 27 точки, но отборът му не успя да продължи победната си серия от четири поредни успеха. Карл-Антъни Таунс се отчете с 21 точки, 11 борби и 8 асистенции, изравнявайки клубния рекорд на клубната легенда Уилис Рийд от 11 поредни мача с „дабъл-дабъл“ от началото на кампанията.

През цялото второ полувреме гостите успяваха да натрупат преднина, която нюйоркчани почти или напълно заличаваха, преди Кливланд отново да дръпне напред. Кавалиърс поведоха с 95:85 при оставащи 8:25 минути на таблото, но домакините отвърнаха с впечатляваща серия от 14:4. В решителните моменти при минимален аванс за гостите Евън Мобли реализира кош, последван от четири поредни точки на Джарет Алън, включително мощна забивка за 110:103.

Алън завърши срещата с 11 точки и 14 борби за тима от Охайо, с което Кливланд прекъсна поредица от две поредни поражения, включително едно от Никс на собствен терен през уикенда. Хардън постави основите за силния си индивидуален мач още във втората четвърт, където бе безгрешен при 4 от 4 успешни стрелби, отбелязвайки три тройки и общо 13 точки, за да осигури преднина на почивката от 59:53.

В следващия кръг Кливланд Кавалиърс ще гостува на Маями в петък вечер, докато Ню Йорк Никс ще има визита на Индиана.

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