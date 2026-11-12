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Неудържимите Лейкърс записаха седма поредна победа

  • 12 ное 2026 | 08:57
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Неудържимите Лейкърс записаха седма поредна победа

Лос Анджелис Лейкърс продължи отличната си серия в НБА, записвайки седми пореден успех след победа със 123:112 при гостуването си на Милуоки Бъкс тази нощ. В основата на триумфа за „езерняците“ бяха Лука Дончич с 32 точки, Сандро Мамукелашвили с 23 и Остин Рийвс с 18 точки.

Мамукелашвили, който бе избран във втория кръг на драфта през 2021 година именно от Милуоки, изравни личния си рекорд за сезона, поставен в понеделник срещу Атланта. В състава на калифорнийци се завърна Рийвс, пропуснал предишната среща поради заболяване. Уокър Кеслър се отчете с „дабъл-дабъл“ от 10 точки и 11 борби, а Колин Секстън добави още 10 точки за Лейкърс, които оглавяват класирането в лигата с най-добър баланс от 11 победи и само 2 загуби.

За домакините водещият реализатор Тайлър Хиро се завърна на паркета с 25 точки и 7 асистенции, след като пропусна двубоя във вторник заради контузия на дясното коляно. Хайме Хакес-младши отбеляза рекордните си за кампанията 23 точки, но това не спаси Бъкс от осма поредна загуба, с което тимът вече е с актив от 1-11.

Милуоки започна срещата с преднина от 7:2, но гостите отговориха със серия от 9:0. Авансът на Лос Анджелис достигна девет точки, преди Бъкс да намалят изоставането си до 28:30 в края на първата четвърт, в която Дончич наниза 16 точки. През втората част играта остана оспорвана до самия край, когато Лейкърс осъществиха решителен щурм и се оттеглиха на почивка с преднина от 61:50. Въпреки че Дончич бе ограничен само до три точки през този период, Мамукелашвили и Рийвс компенсираха с по 15 точки през първото полувреме.

През третата четвърт превъзходството на гостите бе категорично, като те спечелиха частта с 33:23 и дръпнаха с 94:73. В заключителните секунди на този период напрежението ескалира и доведе до спречкване, след което Хиро и Зайер Уилямс получиха технически нарушения.

Лос Анджелис се възползва максимално от грешките на съперника, реализирайки 28 точки след 19 притежания, загубени от Милуоки.

В следващите си мачове Лейкърс гостуват на Финикс в неделя, докато за Бъкс предстои визита в Орландо в петък.

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