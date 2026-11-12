Ето кои заслужиха място в идеалната петица на петия кръг на Sesame НБЛ

Петият кръг на Sesame НБЛ предложи оспорвани двубои, драматични обрати и силни индивидуални изяви в нападение и защита. Джеремайн Хед, Джейлан Макклауд, Николай Михайлов, Дилън Коусуел и Алан Харндън заслужиха място в идеалната ни петица. Ето с какво се отличи всеки от тях.

0. Джеремайн Хед (Миньор 2015) – гард

Хед записа 15 точки, 9 асистенции, 8 борби и 4 откраднати топки при победата на Миньор 2015 над Левски с 96:82 в зала „Триадица“ в София. За по-малко от 27 минути гардът завърши на една асистенция и две борби от трипъл-дабъл. В нападение той организира играта отлично, като успяваше да намери пролуките в защитата на Левски за себе си и съотборниците си – девет коша дойдоха след негов пас. В защита Хед беше активен като това допринесе да се разруши ритъма на игра на "сините". С този принос той заслужи наградата за най-полезен играч на срещата.

1. Джейлан Макклауд (Спартак Плевен) – гард

Макклауд отбеляза 23 точки, овладя 4 борби и раздаде 2 асистенции при загубата на Спартак от Балкан със 71:77 в зала „Балканстрой“ в Плевен. Гардът беше най-резултатен в мача, а най-важните му точки дойдоха в края, след като повече от минута и половина никой от двата отбора не успя да отбележи. При 67:70 Макклауд застана на наказателната линия и с два точни изстрела върна Спартак на точка от съперника. Плевенчани запазиха шанс за победа до последните владения, но Балкан удържа аванса си.

11. Николай Михайлов (Ботев Академик) – леко крило

Михайлов завърши с 28 точки, 15 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки при победата на Ботев Академик над Ямбол с 96:93 в зала „Диана“ в Ямбол. Пловдивчани започнаха последната четвърт с шест точки пасив, а в мач с толкова малка разлика точността на крилото имаше особена тежест. Той вкара 10 от 16 стрелби от игра и не пропусна нито един от шестте си наказателни удара. Същевременно с 15-те си борби Михайлов даде на Ботев Академик предимство и под кошовете. Коефициентът му от 42 му донесе отличието за най-полезен играч на кръга.

13. Дилън Коусуел (Шумен) – тежко крило

Коусуел завърши с 26 точки, 7 борби и 5 асистенции при победата на Шумен над ЦСКА с 95:89 в „IZZI Арена“ в София. Тежкото крило създаде най-много проблеми на домакините при стрелбата за две точки, откъдето вкара седем от осемте си коша. Нарушенията също се оказаха скъп начин за ЦСКА да го спре – Коусуел реализира 9 от 10 наказателни удара в мач, решен с шест точки разлика. Въпреки че пое голяма част от атаките на Шумен, той намери съотборници за пет коша и загуби топката само веднъж за близо 38 минути.

8. Алан Харндън (Шумен) – център

Харндън записа 16 точки, 19 борби, 4 асистенции и 4 чадъра при успеха на Шумен над ЦСКА с 95:89 в „IZZI Арена“ в София. Най-голямата разлика центърът направи под коша на домакините, където овладя девет топки след пропуски на своя отбор. Тези допълнителни атаки бяха особено ценни за шуменци в двубой, в който те допуснаха 21 грешки. Харндън беше ефективен и когато сам завършваше – вкара седем от десетте си стрелби от игра. Така влиянието му в подкошието се усещаше и при първия опит за кош, и когато Шумен имаше нужда от втори.

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