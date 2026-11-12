Щангист от Марица (Пд) е уличен с допинг на държавното първенство

Пореден допинг случай бе регистриран в българските щанги. На държавното първенство в Пловдив в началото на октомври в нарушение на допинг правилата е уличен Николай Дончев. 17-годишният състезател на пловдивския Марица участва в кат. 75 кг и се класира на второ място с двубой от 196 кг (81 и 115). С голяма разлика победител в състезанието в зала "Милен Добрев" стана Алекс Мертири ("Русе") с 239 кг (105 и 133). Случаят е потвърден във федерацията (БФВТ), в следващите дни предстои да бъде обявен официално от националния антидопингов център.

Дончев е печелил титли на държавни първенства при кадетите, има бронзов медал от европейското първенство за кадети в Солун през 2024 г. При потвърждение на допингнарушението му го очаква наказание от минимум 2 години.

Същевременно проверка в Търговския регистър показа, че новото ръководство на БФВТ все още не вписано. Още преди месец и последният клуб, който обжалваше решенията на общото изборно събрание - "Христо Бъчваров" (Сливен), оттегли своя иск и хоризонтът за вписване на новия президент Асен Златев и неговият управителен съвет се откри. Очаква се вписването да стане факт до края на този месец, а дотогава все още шеф на БФВТ де юре е Стефан Ботев.

segabg.com



Снимка: Фейсбук

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google