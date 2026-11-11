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Десет демонстративни спорта съпътстват програмата на Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 11 ное 2026 | 22:56
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Десет демонстративни спорта съпътстват програмата на Младежките олимпийски игри в Дакар

Десет демонстративни спорта съпътстват програмата на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. След преразглеждане на програмата през 2024-а, първоначалният списък от 35 спорта е преструктуриран на 25 състезателни и 10 демонстративни спорта.

Тенис, вдигане на тежести, спортна стрелба, кану-каяк, голф, хокей на трева, модерен петобой, спортно катерене, сърф и карате са преместени в т.нар. Engagement Programme. Те нямат официален характер, не разпределят олимпийски медали на Игрите, но присъстват на място чрез интерактивни активности, дигитални платформи и демонстрации с цел популяризиране.

Спортовете са събрани в един голям комплект близо до Тихия океан, който ежедневно е пълен с деца и местни жители, които могат да се включат и да опитат тези спортове. В него има образователен център, зони за забавление, музикална сцена, магазини и други.

Фокусът е върху местната култура, младежките тенденции и Африка. Изборът на дисциплини е съобразен с това какво е популярно сред младите хора и какво може да се проведе лесно в трите официални зони (Дакар, Диамниадио и Сали).

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