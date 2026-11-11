Гросмайсторските прогнози за световната титла в шаха

Остават само две седмици до началото на мача за световната титла по шахмат, в който гросмайстор Жавохир Синдаров ще се изправи срещу световния шампион Гукеш Домараджу в битка за най-престижната титла в шахмата. В навечерието на сблъсъка в Женева разглеждаме някои от прогнозите на водещи фигури в шахматния свят. Сред тях са 13-тият световен шампион Гари Каспаров, който дава леко предимство на Гукеш, и гросмайстор Хикару Накамура, който очаква Синдаров да спечели „по категоричен начин“.

На хартия действащият световен шампион Гукеш е изправен пред изключително тежка задача. В момента той заема 26-о място в световната ранглиста – най-ниската позиция, на която някога се е намирал участник в мач за световната титла. Индиецът изостава с 22 места и 72 рейтингови точки от претендента Синдаров. От обединяването на световната титла през 2008 г. насам най-ниско класираният шахматист, който е успявал да спечели короната, е заемал пето място в света.

Въпреки това мачовете за световната титла са нещо съвсем различно от останалите шахматни състезания. През 2024 г. гросмайстор Дин Лижън беше само на една грешка в края на партията от това да доведе мача срещу Гукеш до тайбрек, въпреки че индиецът го изпреварваше с 55 рейтингови точки и 18 позиции в световната ранглиста. Самият Гукеш беше шахматистът с най-силно представяне в света през 2024 г., а само преди 18 месеца заемаше третото място в световната ранглиста. Затова би било неразумно да се подценява потенциалът на 20-годишния индиец.

Chess.com разглежда някои от прогнозите преди предстоящия мач.

Гари Каспаров

Каспаров наскоро посети Антверпен, Белгия, където изнесе сеанс на едновременна игра като част от събитието Your Next Move 2026. По време на проявата той даде пресконференция, отразена от Sportinantwerpen. Каспаров се върна към предишните си коментари за трудностите на Гукеш след спечелването на световната титла.

„Подобно на Магнус Карлсен, аз бях изключително критичен към него и продължавам да поддържам тази критика“, заяви Каспаров. „Доколкото мога да преценя, Синдаров предлага повече зрелище, но опитът е важен. А Домараджу го притежава. Изключително трудно е да го победиш. Затова му давам малко по-големи шансове. Не е толкова важно колко дълго се подготвяш за един мач. Обикновено опитът се оказва решаващият фактор.“

Каспаров коментира и представянето на Гукеш на Шахматната олимпиада в Самарканд, където индиецът записа седем победи и една загуба.

„Той не остави добро впечатление на Олимпиадата, но сега става въпрос за мач срещу един-единствен съперник. Това е нещо съвсем различно. Очакванията са големи. Той е по-дефанзивен играч – може да го сравните с тенисист, който не напуска основната линия. Но никога не се знае. Ако Синдаров поведе в резултата, може и да успее да го победи.“

Съвсем различно мнение изрази вторият в световната ранглиста.

Хикару Накамура

По време на коментара си на петия кръг от наскоро проведеното първенство на САЩ Накамура беше попитан кой ще спечели световната титла.

Той даде 45-секунден отговор, който започна така:

„Мисля, че ако погледна обективно на нещата, ми е трудно да си представя как Синдаров няма да спечели. Иска ми се да видя оспорван мач, но според мен най-вероятният резултат е Синдаров да победи по много категоричен начин, подобно на Магнус срещу Ананд през 2013 г."

Американският гросмайстор обаче направи и важно уточнение:

„Мисля, че ако мачът е оспорван, Гукеш всъщност ще спечели. Но не вярвам, че ще бъде оспорван. В партиите на Гукеш през последната година и половина не виждам нищо, което да ме кара да смятам, че той изведнъж ще започне да играе на много по-високо ниво.“

Накамура и Синдаров наскоро прекараха известно време в един и същи хотел в Кипър. Предишното им пребиваване на острова беше по време на Турнира на претендентите. Именно след това събитие Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) събра мненията на редица известни шахматисти за предстоящия мач.

Любопитното е, че тогава самият Накамура беше по-оптимистично настроен относно шансовете на Гукеш.

„Мисля, че ако Гукеш успее да намери формата, която показа в мача за световната титла и в турнирите преди него, той ще спечели. Ако работи върху психическата си устойчивост и успее да се изолира от шума около себе си, смятам, че ще изненада много хора.“

Сред останалите прогнози френските гросмайстори Максим Вашие-Лаграв и Алиреза Фируджа определиха шансовете на двамата като равни – 50:50. Международният майстор Леви Розман даде предимство на Синдаров в съотношение 55:45. Синдаров беше фаворит и според други известни шахматисти, макар в някои случаи предимството му да беше минимално. Сред тях бяха гросмайсторите Аниш Гири, Дивя Дешмук, Фаустино Оро и Хуан Мануел Бейон Лопес, както и майсторът на ФИДЕ при жените Анна Крамлинг.

Майката на Анна – гросмайстор Пиа Крамлинг, избра Гукеш, но обясни решението си с думите: „Защото съм играла срещу него.“

Бившият световен шампион Вишванатан Ананд, който е помагал на Гукеш в подготовката му за предишния мач за титлата, заяви: „Ще стискам палци на Гукеш.“

Андреа Ботез също подкрепи действащия световен шампион от Индия.

Гросмайстор Фабиано Каруана, който завърши наравно с Магнус Карлсен в класическите партии от мача за световната титла през 2018 г., не се противопостави на преобладаващото мнение, но обясни защо очаква оспорвана битка.

„Трябва да кажа Жавохир. Разбира се, след резултата му на Турнира на претендентите и предвид отличната му форма. Но не мисля, че ще му бъде лесно. Знам, че много хора му дават огромно предимство, защото в момента се намира в страхотна форма. Гукеш преминава през труден период, но въпреки това смятам, че мачът ще бъде много оспорван.“

Подобно мнение изрази и друг изключително силен и опитен шахматист.

Петер Свидлер

Гросмайстор Петер Свидлер беше потърсен за коментар, след като Гукеш събра 8,5 точки от 11 възможни на Шахматната олимпиада. Единствено загубата в последния кръг му попречи да спечели трети пореден индивидуален златен медал.

Осемкратният шампион на Русия коментира:

„Победите в шахматните партии са това, което те кара да се чувстваш по-добре. А той спечели много партии на този турнир.“

Когато беше попитан за сравнението между стиловете на двамата претенденти, Свидлер посочи, че „шахматистите, които достигат подобно ниво, почти винаги са универсални играчи“.

След това той обърна внимание на начина, по който компютрите са променили шахмата.

„Годините, в които са се формирали като шахматисти, са преминали в работа с компютри. Мисля, че това до голяма степен променя начина, по който възприемат играта. Ако има нещо, на което компютрите постоянно и категорично те учат, то е, че можеш да си позволиш много повече неща, много повече позиции могат да бъдат защитени и много повече идеи са възможни, стига да можеш да пресмяташ вариантите наистина, наистина точно. За тях е много по-естествено да играят динамичен шахмат, отколкото позиционен. Те продължават да бъдат универсални играчи, но според мен са малко по-малко универсални от предишните поколения заради огромното количество работа с компютри, която извършват още от най-ранна възраст.“

Свидлер, който е запален почитател на видеоиграта Hearthstone, остана особено доволен от факта, че Синдаров обича Counter-Strike.

„Знам малко за отношението на сегашното поколение млади индийски шахматисти към видеоигрите. Мога почти да гарантирам, че при тях няма да видите никакъв Counter-Strike. Що се отнася до Жавохир, за мен беше много приятен и щастлив момент, когато разбрах, че и той е геймър. Надявам се да успее да поддържа някакъв баланс между работата и личния живот и след това да се представи добре, защото това донякъде би оправдало със задна дата собствените ми житейски избори.“

По отношение на шансовете на двамата и въпроса дали съотношението е 60:40 в полза на Синдаров, Свидлер отговори:

🇺🇿 Sindarov or 🇮🇳 Gukesh? 🇳🇴 Magnus shared his thoughts at the Chess Party in Stockholm. https://t.co/HvQYaxsFMN — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 19, 2026

„При подобни мачове 60% вече е много голямо предимство. Дори като се има предвид каква година и половина имаше Гукеш, не мисля, че е оправдано да се дава повече от 55% на Синдаров. Гукеш продължава да бъде много силен шахматист, а форматът е изключително специфичен. Затова бих приел съотношение 55:45 в полза на Синдаров, но не бих отишъл по-далеч.“

Това ни отвежда към един индийски шахматист, на когото Свидлер е помагал като секундант по време на Турнира на претендентите.

Магнус Карлсен

След като Синдаров спечели Турнира на претендентите, Магнус Карлсен беше попитан кой според него ще спечели мача за световната титла.

Появявайки се на голям екран по време на събитие в Швеция, норвежецът отговори:

„В момента е невъзможно да посочиш някого другиго освен Синдаров. Гукеш има много, много очевидни слабости в разбирането си за играта, докато при Синдаров това не е така. Той е много по-завършен шахматист.“

По време на Tech Mahindra Global Chess League Карлсен отново коментира темата. „Той е много добър шахматист. Имаше фантастична 2024 година – една от най-силните години, които някой шахматист изобщо е имал.“

Въпреки това Карлсен смята, че Синдаров е „доста изявен фаворит“.

Той посочи, че за Гукеш „не е лесно просто да превключи на друга скорост“ и че прекалената му амбиция често е водила до негативни последствия.

„Не мисля, че за повечето хора е тайна, че оценките му на позициите са прекалено оптимистични. Това го кара да поема много повече рискове, отколкото би трябвало. Мисля, че особено сега, когато самочувствието му не е особено високо, той просто се опитва да направи малко повече, отколкото е необходимо.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google