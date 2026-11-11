Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Налбантова бие, ранна загуба на сестри Стоеви в Япония

  • 11 ное 2026 | 12:54
  • 214
  • 0
Налбантова бие, ранна загуба на сестри Стоеви в Япония

Калояна Налбантова стартира с победа на единично на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Кумамото (Япония) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка се наложи над 16-ата в света Мишел Ли (Канада) с 22:20, 21:16 след 41 минути игра.

Налбантова показа характер и стабилна игра в ключовите моменти. В първия гейм тя пропусна четири геймбола, но реализира петия, а във втория затвори мача още при първата си възможност.

На осминафиналите състезателката на треньора Стилиян Макарски ще се изправи срещу номер 4 в света Ю Фен Чън (Китай).

На двойки жени седмите поставени Стефани Стоева и Габриела Стоева загубиха първия си мач от корейките Ким Ю-джунг и Ли Ю-лим с 21:17, 13:21, 5:21 за 54 минути.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Гросмайсторските прогнози за световната титла в шаха

Гросмайсторските прогнози за световната титла в шаха

  • 11 ное 2026 | 13:15
  • 169
  • 0
Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

  • 11 ное 2026 | 11:33
  • 2824
  • 3
Колоездачът Димитър Митев: Това е най-горещото време, на което съм карал

Колоездачът Димитър Митев: Това е най-горещото време, на което съм карал

  • 10 ное 2026 | 18:53
  • 890
  • 0
Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат закрити с 30-минутна церемония без медии

Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат закрити с 30-минутна церемония без медии

  • 10 ное 2026 | 18:25
  • 1071
  • 0
Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение в Япония

Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение в Япония

  • 10 ное 2026 | 11:30
  • 578
  • 0
Неда Кендерова не успя да премине 1/8-финалите в стрелбата с лък на Младежката олимпиада

Неда Кендерова не успя да премине 1/8-финалите в стрелбата с лък на Младежката олимпиада

  • 9 ное 2026 | 16:30
  • 613
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 29670
  • 134
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 816
  • 1
Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

Ман Юнайтед финализира преговорите с Почетино, но може да се наложи временен мениджър да води тима в дербито

  • 11 ное 2026 | 10:34
  • 12518
  • 15
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 2019
  • 9
Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

  • 11 ное 2026 | 11:33
  • 2824
  • 3
Напрежението между Мбапе и Дембеле продължава и трови атмосферата в националния отбор, твърдят във Франция

Напрежението между Мбапе и Дембеле продължава и трови атмосферата в националния отбор, твърдят във Франция

  • 11 ное 2026 | 10:17
  • 6014
  • 3