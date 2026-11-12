Калояна Налбантова се бори здраво, но отстъпи през №4 в света

Калояна Налбантова допусна поражение във втория кръг на единично на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Кумамото (Япония) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка отстъпи в оспорван мач пред номер 4 в света и трета поставена в схемата Ю Фен Чън (Китай) със 17:21, 21:19, 20:22 след час и 12 минути на корта.

Налбантова имаше шансове да спечели, но при 20:19 не успя да затвори мача, а съперничката й направи серия от 3:0 и стигна до крайния успех.

В първия си двубой от надпреварата националката постигна победа над силната канадка Мишел Ли.

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