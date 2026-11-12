Защо оценката на Пирели за Бразилия не затвори дебата за мокрите гуми във Формула 1

От италианския доставчик на гуми във Формула 1 Пирели обявиха, че продуктите им са се представили напълно според очакванията по време на състезателния уикенд в Бразилия. Въпреки това пилоти като Макс Верстапен, Исак Хаджар и Ландо Норис изразиха сериозни притеснения относно поведението на смесите при ниски температури и липса на достатъчно сцепление. Тази ситуация отново отвори дискусията около гумите за дъжд в шампионата.

Претенциите на Верстапен относно работния температурен прозорец

Watch the drama and action in the rain of Sao Paulo from the onboard POV 🎥 🌧️ Click below to watch the top onboards! 👇 #F1 #BrazilGP https://t.co/keGGl7jbcF — Formula 1 (@F1) November 10, 2026

Основният аргумент на Макс Верстапен бе насочен към работния диапазон на гумите. По думите му смесите функционират задоволително, когато са загрети, но в студено състояние се усещат „като камък“. Нидерландецът призова за по-широк работен прозорец както при гумите интермедия, така и при тези за силен дъжд.

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Проблемът не е в това, че смесите изобщо не генерират сцепление, а в трудностите да се достигне оптимална температура в моменти, когато пилотите вече се борят с локви, силно намалена видимост и динамично променящи се условия.

Коментарите на Исак Хаджар допълниха темата с друг специфичен казус. Младият състезател подчерта, че гумите за екстремно мокро трасе са допускали твърде много аквапланинг спрямо количеството вода на асфалта по време на квалификацията. Той също така постави под въпрос колко дълго трябва да чакат състезателите, преди гумите интермедия да станат годни за каране.

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Тези наблюдения повдигат важни въпроси относно плавния преход между отделните типове гуми, а не просто за тяхната скорост, след като вече са загрети и работят на трасето.

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Моторспорт директорът на Пирели Дарио Марафуски отбеляза, че интермедиите и меките смеси за сухо са постигнали очакваните резултати и са предоставили разнообразни стратегически опции на отборите. Това изявление защитава представянето им в самото състезание, но не дава отговор на критиките за поведението на студените гуми за екстремен дъжд по време на квалификационната сесия.

Ландо Норис пренесе фокуса към предстоящия старт в Лас Вегас, като предупреди за сериозните рискове, ако състезателите се сблъскат със същите затруднения при загряването на гумите на мокра писта там.

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Норис спечели надпреварата на пистата „Интерлагос“, а Верстапен и Хаджар заеха останалите две места на подиума. Поради това техните забележки не могат да бъдат отхвърлени просто като реакция на незадоволителен резултат.

Същинският въпрос вече не е кой ще надделее в спора между доставчика и пилотите, а дали чрез допълнителни анализи и разработки ще се коригират условията, при които състезателите изпитват най-малко доверие в поведението на болида. След като гумите за мокро трасе бяха използвани в реални състезателни условия в Малайзия, Сингапур и Бразилия, стана ясно, че на дневен ред стои въпрос, който изисква бързо и сигурно решение.

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Снимки: Gettyimages