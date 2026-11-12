Щайнер: Преминаването на Антонели във Ферари е само въпрос на време

Бившият ръководител на отбора на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер изрази категорична увереност, че Андреа Кими Антонели рано или късно ще се състезава за Ферари. Според него новият световен шампион би могъл да направи тази крачка дори „още утре, ако пожелае“, макар че реалният трансфер едва ли ще се случи в близко бъдеще.

20-годишният пилот има действащ договор с Мерцедес поне до края на 2027 година, след като тимът активира заложената в контракта опция. Така в момента Италия разполага със световен първенец, който не кара за Черните кончета, докато в Маранело все още се опитват да се справят с последствията от сблъсъка между Люис Хамилтън и Шарл Леклер в Мексико.

Were all of the grid punctual for the Sao Paulo drivers' parade? 🇧🇷👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/K9XqQTC5cR — Formula 1 (@F1) November 11, 2026

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Щайнер, който е италианец, признава, че сънародниците му непрекъснато питат защо Антонели не е зад волана на болид на Скудерията.

„Това е единственото не чак толкова съвършено нещо за Италия – фактът, че имаме италиански шампион, който не кара за Ферари. Дали това ще стане в краткосрочен план? Не. Може би след десетина години. Но в определен момент, като италианец с такъв талант, той несъмнено ще стигне дотам. Бих обърнал нещата: те непременно ще го привлекат. Той може да отиде още утре, ако поиска“, коментира Щайнер, като допълни, че очаква младият пилот да спечели още няколко световни титли.

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Щайнер не е единственият, който предрича подобен развой. 96-годишният Бърни Екълстоун заяви, че Ферари на практика няма избор и е длъжен да го привлече. Той добави, че ако Антонели продължи да побеждава, в крайна сметка ще премине в Маранело от любов към родината си. Бившият пилот на Скудерията Рубенс Барикело също сподели пред Гадзета дело Спорт, че за младока ще бъде изключително трудно да устои на магията на италианския тим.

Във Ферари също не затварят вратата за подобен ход. През октомври вицепрезидентът на Ферари Пиеро Ферари заяви пред Куотидиано Спортиво, че съществуващите договори трябва да се уважават, но подчерта: „Може би някой ден това ще се случи, защо не?“ Не всички обаче са на мнение, че такъв трансфер е правилен. Ханс-Йоахим Щук коментира пред Евроспорт Германия, че на мястото на Антонели за момента не би предприемал подобна стъпка.

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Ситуацията с пилотите в Маранело

Спекулациите около бъдещето на Антонели се засилват в деликатен момент за Ферари. В Гран При на Мексико Сити Хамилтън и Леклер влязоха в директен двубой още в първата обиколка, от което се възползва Макс Верстапен и грабна победата. В Бразилия шефът на тима Фред Васьор проведе едночасов разговор с двамата състезатели, след който Леклер увери, че всичко е изгладено. Въпреки това италианският журналист Джорджо Теруци отправи критики към Васьор, че изглежда дистанциран от кризата.

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В обозримо бъдеще и двете места във Ферари остават заети. Споразумението на Хамилтън е в сила до края на 2027 година, като според непотвърдена информация може да бъде удължено и за 2028-а. Леклер също разполага с дългосрочен контракт отвъд този период. Междувременно Скудерията се доближава до две десетилетия без индивидуална титла при пилотите, а последният италианец, карал цял сезон за тима, остава Микеле Алборето през 1985 година.

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Снимки: Gettyimages