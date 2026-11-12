Андреева подчини Сабаленка след 11 поредни спечелени гейма

Мира Андреева си осигури място на полуфиналите на Финалите на WТА в след нов драматичен срив в играта на Арина Сабаленка. Поставената под номер две в схемата беларускиня водеше с 4:1 и пробив в първия сет в Индиън Уелс, но след това загуби следващите 11 гейма, отстъпвайки в мача с 4:6, 0:6.
С този категоричен успех третата поставена Андреева си гарантира първата позиция в група 2. В петък Сабаленка ще се изправи срещу Елина Свитолина в директен сблъсък за втората полуфинална квота.
„Дори съм по-щастлива, отколкото след първия си двубой. Чувствам се така, сякаш мога да изиграя още две срещи. Преливам от енергия, изключително съм мотивирана и много щастлива“, сподели Андреева в интервюто си на корта.
След като поведе с 4:1, Сабаленка успя да спечели едва 10 от оставащите 55 разигравания. Рускинята взе следващите 12 поредни точки, с които изравни до 4:4, като завоюва цели 31 от 35 разиграни точки в периода между 4:1 в първата част и 0:40 при сервис на съперничката си при 0:2 във втория сет.
Във втората част превъзходството на Андреева бе пълно. Сабаленка бе пробита и в трите си подавания, въпреки че спаси пет точки за пробив, и съумя да запише само две точки при сервис на рускинята. Андреева сложи точка на спора с гейм на нула.
Развитието на срещата напомни за четвъртфинала на Сабаленка на "Ролан Гарос" през юни. Тогава тя водеше срещу Диана Шнайдер със сет и 4:1, преди да отстъпи с 6:3, 5:7, 0:6, печелейки само един от последните 13 гейма. Тази нощ тя запази по-добро самообладание на корта в сравнение с двубоя в Париж, но крайният изход беше същият.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages