Андреева подчини Сабаленка след 11 поредни спечелени гейма

Мира Андреева си осигури място на полуфиналите на Финалите на WТА в след нов драматичен срив в играта на Арина Сабаленка. Поставената под номер две в схемата беларускиня водеше с 4:1 и пробив в първия сет в Индиън Уелс, но след това загуби следващите 11 гейма, отстъпвайки в мача с 4:6, 0:6.

С този категоричен успех третата поставена Андреева си гарантира първата позиция в група 2. В петък Сабаленка ще се изправи срещу Елина Свитолина в директен сблъсък за втората полуфинална квота.

Andreeva d. Sabalenka 6-4 6-0 Mirra qualifies for the semifinals in her debut WTA Finals appearance Down 1-4 in the 1st set, she won the last 11 games. Insane level so far from her this week…0 sets dropped so far Her last 2 matches: 6-4 6-0 against world No. 6 Elina Svitolina 6-4 6-0 against world No. 2 Aryna Sabalenka ✅3rd top 10 win of 2026 ✅52nd win of 2026 Makin’ Mirracles 💙 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2026

„Дори съм по-щастлива, отколкото след първия си двубой. Чувствам се така, сякаш мога да изиграя още две срещи. Преливам от енергия, изключително съм мотивирана и много щастлива“, сподели Андреева в интервюто си на корта.

След като поведе с 4:1, Сабаленка успя да спечели едва 10 от оставащите 55 разигравания. Рускинята взе следващите 12 поредни точки, с които изравни до 4:4, като завоюва цели 31 от 35 разиграни точки в периода между 4:1 в първата част и 0:40 при сервис на съперничката си при 0:2 във втория сет.

Mirra Andreeva after beating Aryna Sabalenka to reach WTA Finals semifinals “I’m even happier than I was after my first match. I feel like I could play another two matches. I’m so full of energy. I’m so pumped up. I’m so happy.” ❤️ https://t.co/Nvg9ueGvYb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2026

Във втората част превъзходството на Андреева бе пълно. Сабаленка бе пробита и в трите си подавания, въпреки че спаси пет точки за пробив, и съумя да запише само две точки при сервис на рускинята. Андреева сложи точка на спора с гейм на нула.

Развитието на срещата напомни за четвъртфинала на Сабаленка на "Ролан Гарос" през юни. Тогава тя водеше срещу Диана Шнайдер със сет и 4:1, преди да отстъпи с 6:3, 5:7, 0:6, печелейки само един от последните 13 гейма. Тази нощ тя запази по-добро самообладание на корта в сравнение с двубоя в Париж, но крайният изход беше същият.

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Снимки: Gettyimages