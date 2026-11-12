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Седмият в схемата спря Нестеров в Ноксвил

  • 12 ное 2026 | 10:10
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Седмият в схемата спря Нестеров в Ноксвил

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Ноксвил, Тенеси (САЩ), с награден фонд 107 хиляди долара.

23-годишният българин загуби от седмия поставен Лиъм Драксъл (Канада) с 3:6, 3:6 за час и 33 минути.

Нестеров допусна по два брейка във всеки сет, докато канадецът отрази осем от деветте му шанса за пробив в хода на двубоя.

Въпреки поражението, българинът заработи 6 точки за ранглистата на АТП, в която през тази седмица заема 282-рото място.

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