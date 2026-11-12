Свитолина запази шансове за полуфиналите

Подобно на предишните им два сблъсъка на корта, двубоят от груповата фаза на Финалите на WТА между шестата поставена Елина Свитолина и седмата в схемата Каролина Мухова отново се реши в пълен трисетов формат.

Свитолина демонстрира характер и постигна обрат с 3:6, 6:2, 6:2, с което направи баланса си в групата на 1-1. Този резултат ѝ дава възможност в петък да играе директно за класиране на полуфиналите срещу поставената под номер две Арина Сабаленка. Мухова от своя страна записа второ поредно поражение и рискува преждевременно отпадане от надпреварата при евентуален успех на Мира Андреева над Сабаленка.

С този триумф Свитолина сложи край на безупречната серия на Мухова от 32 победи и нито една загуба през сезона след спечелен първи сет.

Svitolina d. Karolina Muchova 3-6 6-2 6-2 A stunning comeback from the 2018 Champion & 2019 finalist. She almost went down 1-3 in the 2nd set. She now leads the head-to-head with Karolina 4-1. 9th top 10 win of 2026, the 2nd most on tour this season after Elena Rybakina ✅1st win at WTA Finals in 7 years ✅51st win of 2026 Her fighting spirit remains unmatched. 🇺🇦💙 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2026

Чехкинята демонстрира богатия си арсенал още от началото, като използваше къси топки, прецизни форхенди и чести излизания на мрежата, за да постави Свитолина под постоянен натиск зад основната линия и бързо да си осигури първия сет.

Във втората част обаче украинската тенисистка намери ритъма си, адаптира се към играта на Мухова и поведе с 4:2, докато непредизвиканите грешки на съперничката ѝ зачестиха.

Съотношението на печеливши удари към грешки при Свитолина се подобри значително – от 5:14 в първия сет до 12:11 във втория. След двойна грешка на Мухова – една от общо осемте ѝ в мача – украинката уверено затвори сета на собствен сервис.

Svitolina after beating Karolina Muchova at WTA Finals “You got into the zone… Tell us how you did it today.” Elina: “I got a bit angry at myself. 😂 I tried to hit the ball. Tried to let everything out. Happy I could win those two sets and get a win here. I didn’t really expect it to be fair.” “How much does it mean to you to be back in the WTA Finals? You’re a former champion here and reached the finals a year after.” Elina: “It means the world to me. At the beginning of the year I tried to set a goal for myself to finish here. Throughout the year with ups and downs a little bit, I was still having this goal. For me it’s just an amazing thing. After pregnancy, surgery, injuries on the way, it wasn’t easy. I’m very pleased and really proud of the effort.” ❤️ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 11, 2026

Свитолина пренесе този подем и в третата част, стигайки до нови два пробива. Тя завърши двубоя с общо 22 печеливши удара, 17 от които реализирани в последните два сета, в които загуби едва четири гейма.

С този успех тя записа своята 11-а победа на Финалите на WТА и първа от 2019 г. насам.

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