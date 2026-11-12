Свитолина запази шансове за полуфиналите

Подобно на предишните им два сблъсъка на корта, двубоят от груповата фаза на Финалите на WТА между шестата поставена Елина Свитолина и седмата в схемата Каролина Мухова отново се реши в пълен трисетов формат.
Свитолина демонстрира характер и постигна обрат с 3:6, 6:2, 6:2, с което направи баланса си в групата на 1-1. Този резултат ѝ дава възможност в петък да играе директно за класиране на полуфиналите срещу поставената под номер две Арина Сабаленка. Мухова от своя страна записа второ поредно поражение и рискува преждевременно отпадане от надпреварата при евентуален успех на Мира Андреева над Сабаленка.
С този триумф Свитолина сложи край на безупречната серия на Мухова от 32 победи и нито една загуба през сезона след спечелен първи сет.
Чехкинята демонстрира богатия си арсенал още от началото, като използваше къси топки, прецизни форхенди и чести излизания на мрежата, за да постави Свитолина под постоянен натиск зад основната линия и бързо да си осигури първия сет.
Във втората част обаче украинската тенисистка намери ритъма си, адаптира се към играта на Мухова и поведе с 4:2, докато непредизвиканите грешки на съперничката ѝ зачестиха.
Съотношението на печеливши удари към грешки при Свитолина се подобри значително – от 5:14 в първия сет до 12:11 във втория. След двойна грешка на Мухова – една от общо осемте ѝ в мача – украинката уверено затвори сета на собствен сервис.
Свитолина пренесе този подем и в третата част, стигайки до нови два пробива. Тя завърши двубоя с общо 22 печеливши удара, 17 от които реализирани в последните два сета, в които загуби едва четири гейма.
С този успех тя записа своята 11-а победа на Финалите на WТА и първа от 2019 г. насам.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google