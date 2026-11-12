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Белгия обърна Турция и постави под въпрос мястото ѝ в елита

  • 12 ное 2026 | 21:13
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Белгия обърна Турция и постави под въпрос мястото ѝ в елита

Националният отбор на Белгия осъществи пълен обрат за успех с 2:1 като гост на Турция в двубой от петия кръг на група „А1“ в Лигата на нациите. За южната ни съседка това беше пета поредна загуба в турнира, като тя дойде в дебюта на новия селекционер Серген Ялчън.

Любопитното е, че всички голове паднаха още преди почивката. Турците взеха аванс в 20-ата минута след отлично изпълнение на пряк свободен удар от страна на звездата им Арда Гюлер. След това обаче белгийците направиха светкавичен обрат. В 27-ата минута Жереми Доку финтира Огюз Айдън и пусна топката към Кевин Де Бройне, който се разписа с мощен шут. Само три минути по-късно „червените дяволи“ стигнаха до втория си гол. Тогава Угурджан Чакър спаси изстрел на Диего Морейра, но топката отиде при Максим Де Кайпер, който я подаде на Шарле Де Кетеларе, а нападателят беше точен с удара си отблизо. През второто полувреме шестте спасявания на Сене Ламенс не позволиха на домакините да избегнат поражението, а гостите също пропуснаха няколко положения за ново попадение.

Така Белгия има големи шансове да се класира за елиминационната фаза на турнира. Тимът събра 9 точки и се изкачи на втората позиция в групата преди сблъсъка между третата Италия (7 т.) и лидера Франция (10 т.), като ще е домакин на „адзурите“ в последния кръг. Турция пък остава без актив и със сигурност ще завърши последна в групата, без значение от крайния изход на престоящото ѝ гостуване на „петлите“. В зависимост от развитието в останалите групи, отборът или ще изпадне директно в Лига „В“, или ще играе бараж за оставане в елита на турнира.

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Снимки: Gettyimages

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