Армения спря победната серия на Кипър, Питас с асистенция

Кипър не успя да запише трета поредна победа в група C2 на Лигата на нациите, след като Армения се пребори за равенство 1:1 на Републиканския стадион „Вазген Саркисян“.

В осмата минута домакините пратиха топката във вратата на Фабиано, но попадението бе отменено заради нарушение срещу Йоанис Питас. Гостите откриха резултата минута след това, когато нападателят на ЦСКА с много добро подаване отляво намери Ясонас Пикис в наказателното поле. Нападателят на Пюник се обърна с човек на гърба и успя да преодолее Мишиев, въпреки че стражът докосна топката.

След гола домакините опитаха да натиснат, като най-опасният им шанс дойде в 28-ата минута, когато вратарят Фабиано трябваше да се намесва решително и да избие силен удар на Григорян. След това и Бандикян пропусна добра възможност. Малко преди края на полувремето обаче Кипър бе на сантиметри от втори гол. В 41-вата минута след центриране от ъглов удар Малекидис стреля с глава, но топката разтресе напречната греда.

Армения започна много по-добре второто полувреме и в 58-ата минута домакините изравниха резултата, след като Артур Гарибян засече с глава центриране на Саробян отдясно. Само четири минути след това Гарабян бе изведен сам срещу стража на гостите и отново прати топката във вратата му, но попадението правилно бе отменено заради засада.

Армения доминираше до края, но така и не успя да стигне до пълен обрат. Фабиано помогна за точката на Кипър с много важно спасяване след удар на Серобян.

Равенството изглежда по-ценно за Армения, тъй като отборът се откъсна на четири точки пред последния в таблицата Латвия, докато Кипър пропусна възможността да се изравни по точки с лидера в групата Черна гора и остава на два пункта от първата позиция, но и с мач повече. По-късно тази вечер черногорците приемат Латвия.

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