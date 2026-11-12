Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Армения

Армения спря победната серия на Кипър, Питас с асистенция

  • 12 ное 2026 | 21:13
  • 630
  • 0
Армения спря победната серия на Кипър, Питас с асистенция

Кипър не успя да запише трета поредна победа в група C2 на Лигата на нациите, след като Армения се пребори за равенство 1:1 на Републиканския стадион „Вазген Саркисян“.

В осмата минута домакините пратиха топката във вратата на Фабиано, но попадението бе отменено заради нарушение срещу Йоанис Питас. Гостите откриха резултата минута след това, когато нападателят на ЦСКА с много добро подаване отляво намери Ясонас Пикис в наказателното поле. Нападателят на Пюник се обърна с човек на гърба и успя да преодолее Мишиев, въпреки че стражът докосна топката.

След гола домакините опитаха да натиснат, като най-опасният им шанс дойде в 28-ата минута, когато вратарят Фабиано трябваше да се намесва решително и да избие силен удар на Григорян. След това и Бандикян пропусна добра възможност. Малко преди края на полувремето обаче Кипър бе на сантиметри от втори гол. В 41-вата минута след центриране от ъглов удар Малекидис стреля с глава, но топката разтресе напречната греда.

Армения започна много по-добре второто полувреме и в 58-ата минута домакините изравниха резултата, след като Артур Гарибян засече с глава центриране на Саробян отдясно. Само четири минути след това Гарабян бе изведен сам срещу стража на гостите и отново прати топката във вратата му, но попадението правилно бе отменено заради засада.

Армения доминираше до края, но така и не успя да стигне до пълен обрат. Фабиано помогна за точката на Кипър с много важно спасяване след удар на Серобян.

Равенството изглежда по-ценно за Армения, тъй като отборът се откъсна на четири точки пред последния в таблицата Латвия, докато Кипър пропусна възможността да се изравни по точки с лидера в групата Черна гора и остава на два пункта от първата позиция, но и с мач повече. По-късно тази вечер черногорците приемат Латвия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Белгия обърна Турция и постави под въпрос мястото ѝ в елита

Белгия обърна Турция и постави под въпрос мястото ѝ в елита

  • 12 ное 2026 | 21:13
  • 1644
  • 0
Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

  • 12 ное 2026 | 20:47
  • 1594
  • 3
Съставите на Чехия и Испания

Съставите на Чехия и Испания

  • 12 ное 2026 | 20:45
  • 1827
  • 1
Съставите на Италия и Франция

Съставите на Италия и Франция

  • 12 ное 2026 | 20:42
  • 1948
  • 0
Карик издържа най-малко измежду постоянните мениджъри на Ман Юнайтед след ерата „Фъргюсън“

Карик издържа най-малко измежду постоянните мениджъри на Ман Юнайтед след ерата „Фъргюсън“

  • 12 ное 2026 | 20:15
  • 1016
  • 0
Носител на „Златната обувка“, минал през Черно море: Пропих се и предозирах с кокаин, след като пропуснах Мондиал 2002

Носител на „Златната обувка“, минал през Черно море: Пропих се и предозирах с кокаин, след като пропуснах Мондиал 2002

  • 12 ное 2026 | 19:19
  • 7474
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 17880
  • 80
Съставите на Италия и Франция

Съставите на Италия и Франция

  • 12 ное 2026 | 20:42
  • 1948
  • 0
Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

  • 12 ное 2026 | 20:47
  • 1594
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос в сблъсък с Дубай в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос в сблъсък с Дубай в Атина

  • 12 ное 2026 | 21:15
  • 2517
  • 2
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 30992
  • 40
Съставите на Чехия и Испания

Съставите на Чехия и Испания

  • 12 ное 2026 | 20:45
  • 1827
  • 1