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Руне стигна до юбилеен 40-и четвъртфинал в кариерата си

  • 12 ное 2026 | 00:39
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Руне стигна до юбилеен 40-и четвъртфинал в кариерата си

Шампионът от 2022 година Холгер Руне осъществи обрат срещу 64-тия в световната ранглиста Миомир Кецманович, налагайки се с 2:6, 6:1, 6:4 на осминафиналите на турнира в Стокхолм. С този успех датският тенисист си осигури участие в своя юбилеен 40-и четвъртфинал в професионалния тур.

Руне се завърна на корта в града, където преди време травма на ахилесовото сухожилие го извади от игра за период от 11 месеца. В следващия етап той ще се изправи срещу поставения под номер едно в схемата Тейлър Фриц, който елиминира Камерън Нори със 7:5, 6:3.

Тази победа превърна Руне в едва петия играч, роден през новия век, достигнал границата от 40 четвъртфинала на ниво АТР. Той се присъединява към престижния списък, в който фигурират още Феликс Оже-Алиасим, Яник Синер, Карлос Алкарас и Лоренцо Музети.

Кецманович започна по-силно двубоя и спечели откриващия сет с 6:2, но датчанинът отговори категорично във втората част, в която даде само един гейм на съперника си и възстанови равенството.

По този начин Руне пречупи съпротивата на опонента си, въпреки че срещата стартира в полза на сърбина.

Първият официален двубой между двамата се проведе на същия турнир и в същата фаза през 2023 година, когато Кецманович спечели със 7:6 (3), 6:2. След това датчанинът записа три поредни победи в съперничеството им, включително петсетов триумф на Откритото първенство на Австралия през 2025 година.

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Снимки: Imago

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