Колоездачът Димитър Митев: Това е най-горещото време, на което съм карал

Димитър Митев завърши на 22-о място в бягането по часовник в надпреварата по колоездене на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът измина дистанцията от 8.5 километра по крайбрежния булевард „Корниш Уест“ за 11:16.20 минути в горещото време в столицата на Сенегал.

"Днес се чувствах по-добре, защото се адаптирах вече към жегата. На общия старт нямах толкова време за адаптация. Мисля, че съм дал по-добро класиране, още не съм видял. Това е най-горещото време, на което съм карал. Цяло лято съм по жегите, но сега докато свикна пак беше малко тегаво. Това е най-горещото състезание, на което съм бил досега", каза той веднага след участието си.

Митев остана на 32-о място в общия старт на шосе преди два дни.

"В общия старт бях добре до последните три обиколки. След това нещо ми стана, не се чувствах добре, просто изостанах и нямах сила в краката. Сега ми предстои почивка, зимата ще се подготвям пак и следващия сезон по-добре, повече резултати", добави той.

Снимка: БОК, Костадин Андонов

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