Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Колоездачът Димитър Митев: Това е най-горещото време, на което съм карал

  • 10 ное 2026 | 18:53
  • 370
  • 0
Колоездачът Димитър Митев: Това е най-горещото време, на което съм карал

Димитър Митев завърши на 22-о място в бягането по часовник в надпреварата по колоездене на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът измина дистанцията от 8.5 километра по крайбрежния булевард „Корниш Уест“ за 11:16.20 минути в горещото време в столицата на Сенегал.

"Днес се чувствах по-добре, защото се адаптирах вече към жегата. На общия старт нямах толкова време за адаптация. Мисля, че съм дал по-добро класиране, още не съм видял. Това е най-горещото време, на което съм карал. Цяло лято съм по жегите, но сега докато свикна пак беше малко тегаво. Това е най-горещото състезание, на което съм бил досега", каза той веднага след участието си.

Митев остана на 32-о място в общия старт на шосе преди два дни.

"В общия старт бях добре до последните три обиколки. След това нещо ми стана, не се чувствах добре, просто изостанах и нямах сила в краката. Сега ми предстои почивка, зимата ще се подготвям пак и следващия сезон по-добре, повече резултати", добави той.

Снимка: БОК, Костадин Андонов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат закрити с 30-минутна церемония без медии

Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат закрити с 30-минутна церемония без медии

  • 10 ное 2026 | 18:25
  • 562
  • 0
Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение в Япония

Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение в Япония

  • 10 ное 2026 | 11:30
  • 515
  • 0
Неда Кендерова не успя да премине 1/8-финалите в стрелбата с лък на Младежката олимпиада

Неда Кендерова не успя да премине 1/8-финалите в стрелбата с лък на Младежката олимпиада

  • 9 ное 2026 | 16:30
  • 595
  • 0
Българките временно четвърти в отборната надпревара на 25 м пистолет жени на Световното

Българките временно четвърти в отборната надпревара на 25 м пистолет жени на Световното

  • 9 ное 2026 | 15:39
  • 446
  • 0
Българският отбор завърши на 5-о място на турнира за Световната купа на сабя за младежи в Германия

Българският отбор завърши на 5-о място на турнира за Световната купа на сабя за младежи в Германия

  • 9 ное 2026 | 07:27
  • 1623
  • 0
София приема световния елит в скоковете на батут през 2027 година

София приема световния елит в скоковете на батут през 2027 година

  • 8 ное 2026 | 21:02
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 7460
  • 33
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 16506
  • 64
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 27203
  • 79
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 12650
  • 3
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 19948
  • 37
На живо от Ботевград: започна второто полувреме при аванс от 21 точки за ПАОК

На живо от Ботевград: започна второто полувреме при аванс от 21 точки за ПАОК

  • 10 ное 2026 | 20:00
  • 12597
  • 27