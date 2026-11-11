Спартак Плевен с нов успех в Европа

Спартак Плевен надделя над естонския Тал Тех със 76:72 (14:17, 20:11, 16:16, 26:28) като гост в Талин в петия си двубой от група “В” на Европейската северна баскетболна лига (ENBL). Плевенчани постигнаха трета поредна и общо четвърта победа в надпреварата, като остават начело във временното класиране в групата с актив 4-1.

Началото на срещата бе оспорвано, но с преимущество на българския тим, който поведе с 6 точки, но домакините изравниха и след 10 минути игра водеха със 17:14. Баскетболистите на Спартак поеха инициативата през втория период и задържаха водачеството почти до края на мача. На почивката авансът на отбора от Плевен бе 34:28, а след паузата домакините изравниха за кратко при 38:38, но впоследствие Спартак Плевен пак излезе напред за 50:44 преди финалната четвърт.

В оставащото време съперниците сътвориха здрава битка, Тал Тех поведе на два пъти, включително при 61:58, но българският състав направи серия от 12 поредни точки, обръщайки до 70:61 и удържа победата за 76:72.

Най-резултатен за успеха на Спартак бе Джейла Макклауд с 31 точки, 5 борби и 3 асистенции, а Роли Уорстър завърши с 14 точки и 7 борби.

Следващият мач на плевенчани в турнира е домакинство срещу румънския Волунтари на 8 декември, а преди това тимът има три мача в Националната баскетболна лига – гостуване в Шумен на 15 ноември, домакинство срещу Ботев Академик на 21 ноември и гостуване на Миньор 2015 в Перник на 5 декември.

Снимка: facebook.com/bcspartakpleven

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