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Кайла Хилсман: Харесва ни да сме аутсайдери, искаме всички да знаят, че България е тук!

  • 11 ное 2026 | 20:48
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Една от основните фигури в женския национален отбор на България по баскетбол – Кайла Хилсман, коментира победата с 91:74 над Хърватия на старта на квалификациите за Евробаскет 2027. Американката с български паспорт, която завърши двубоя с 24 точки, 9 борби и 5 асистенции, изрази задоволството си от успеха, но подчерта, че националките имат още какво да подобряват в играта си.

„Просто ни трябваше малко време, за да влезем в ритъм. Започнахме трудно, но това е нещо нормално в спорта. Определено смятам, че можем да се представим още по-добре. Съперничките ни играха много агресивно и успяха да отбележат някои наистина трудни кошове. Радвам се, че въпреки това стигнахме до победата“, заяви Хилсман.

Центърът на България обърна специално внимание на отличната атмосфера в съблекалнята и силната връзка между състезателките, която според нея е сред най-големите предимства на отбора.

„Мисля, че химията между нас винаги ще я има. В спорта е изключително трудно да намериш група от хора, които наистина се обичат и искат да играят един за друг. Съотборничките ми ме намират със страхотни подавания, а това невинаги е лесно. Те са истински бойци, невероятни жени и страхотни хора“, сподели баскетболистката.

Хилсман похвали и дълбочината на състава, като подчерта, че приносът на резервните състезателки позволява на отбора да поддържа високо темпо през целия двубой.

„Имаме много добра резервна скамейка и можем да използваме различни ротации. Това означава, че не е необходимо да прекарвам всичките 40 минути на терена. Радвам се, че имам възможност да си почивам, докато останалите момичета вършат страхотна работа. Това е наистина специален отбор. Всеки път, когато излезем на игрището, сме щастливи, че играем заедно. Знам, че можем още повече, и се надявам да го покажем в събота“, допълни тя.

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Националката насочи поглед и към предстоящия сблъсък с Испания, като призна, че познава добре част от състезателките на съперника.

„Играх в Испания по-рано тази година, така че познавам доста от момичетата. Испания е един от най-добрите отбори в света и наистина се вълнувам от предстоящия мач. Трябва да бъдем изключително концентрирани. Не можем да си позволяваме да допускаме лесни кошове, а когато съперникът направи серия, трябва да реагираме по-бързо“, категорична беше Хилсман.

Въпреки сериозното предизвикателство тя е убедена, че българският тим няма причина да се притеснява от по-именитите си съперници.

„Харесва ни да сме аутсайдери. Искаме хората да знаят, че България е тук. Искаме да излезем на терена и да покажем на всички на какво сме способни. Постоянно ни подценяват, но това ни мотивира още повече. Мачовете срещу силни отбори ни дават възможност да се развиваме и да ставаме по-добри“, заяви тя.

В заключение Хилсман благодари на привържениците за подкрепата в зала „СамЕлион“ в Самоков и отправи призив към тях да бъдат още по-многобройни в следващата среща.

„Атмосферата беше страхотна. Благодарим на всички, които дойдоха да ни подкрепят. Надявам се в събота залата да бъде още по-пълна, защото ни очаква много интересен мач. Наистина се вълнувам, че ще се изправим срещу толкова силен съперник“, завърши Кайла Хилсман.

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