Локомотив Пловдив гони четвърта победа във ФИБА Къп

Отборът на Локомотив Пловдив приема Рига в мач от шестия кръг на турнира ФИБА Къп. Срещата е днес от 19:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

В първия мач между двата отбора българският тим отстъпи с 83-106 като гост в Латвия.

До момента "смърфовете" имат три победи и две загуби в сметката си от началото на сезона в европейската надпревара, а съперникът им е със същия баланс.

Снимка: ФИБА

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/